لماذا رفض رونالدو عرض الهلال السعودي؟

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن السبب الذي دفع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، لرفض الانتقال إلى الهلال السعودي.

ويُشار إلى أنه ارتبط اسم رونالدو بالرحيل إلى أكثر من نادٍ خلال الفترة الماضية، في ظل عدم مشاركة مانشستر يونايتد في بطولته المفضلة دوري أبطال أوروبا، لكنه بقي لعدم وصول عرض مناسب.

وأكدت شبكة "CNN" البرتغالية أن رونالدو رفض عرضا مغريا من الهلال السعودي لضمه في الصيف، مقابل الحصول على راتب يصل إلى 242 مليون يورو في موسمين.

وكان هذا العرض تاريخيا، إذ إنه كان سيجعل النجم البرتغالي يحصل على راتب سنوي قيمته 121 مليون يورو، وهو الذي لم يتقاضه أي لاعب في وقت سابق.

وفي الوقت الذي خرجت فيه هذه التقارير، أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وجود رغبة قوية من كبار الدوري السعودي للتعاقد مع كريستيانو رونالدو.

وبدورها، كشفت صحيفة "آس" الإسبانية سر رفض كريستيانو رونالدو عرض الهلال، حيث أكدت أن اللاعب يرغب في البقاء بالملاعب الأوروبية خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن النجم البرتغالي كان يتطلع للتوقيع مع أحد الأندية الكبرى أو البقاء مع مانشستر يونايتد، من أجل مواصلة حصد الألقاب في قارة أوروبا.

ورغم تواضع مستوى مانشستر يونايتد الموسم الماضي، سجل رونالدو 24 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة في 38 مباراة بكافة المسابقات، ليدخل ضمن المرشحين الـ30 للكرة الذهبية، في الوقت الذي غاب فيه منافسه وغريمه التقليدي ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

جدير ذكره أن رونالدو هو الهداف التاريخي لبطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفا، وهو ثاني أكثر اللاعبين تتويجا باللقب برصيد 5 بطولات.