بحرية الاحتلال تعتقل 4 صيادين وتصادر مركبي صيد غرب رفح وخانيونس

اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 13/9/2022، أربعة صيادين، واستولت على مركبي صيد في بحر جنوب قطاع غزة.

وقال الناشط المختص في شؤون الصيادين زكريا بكر إن بحرية الاحتلال اعتقلت أربعة صيادين، وهم: بيان خميس بكر، ورامي عزات بكر، ومحمود يحيى بكر، ومحمد ناهض بكر خلال عملهم في بحر محافظتي خان يونس ورفح جنوبا، لافتا إلى أن الاتصال قطع بهم الليلة الماضية، وتبين فيما بعد أنهم معتقلون لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار بكر إلى أن بحرية الاحتلال استولت على مركبي صيد بمعداتهما كان يستخدمها الصيادين الأربعة للحصول على مصدر رزقهم، واقتادتهما إلى ميناء السدود.

وأضاف، أن هناك قاربا ثالثا لا زال مجهول المصير، وعلى متنه اثنين من الصيادين، وهما: عدي مسعد بكر، وأحمد محمود اللوح.

يشار إلى أن بحرية الاحتلال تتعمد يوميا بملاحقة الصيادين في بحر القطاع، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.