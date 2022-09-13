اتفاق "هش" لوقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان

نقلت وسائل إعلام دولية، اليوم الثلاثاء، أن أذربيجان وأرمينيا توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد اشتباكات حدودية عنيفة.

وأشارت وكالة "رويترز"، إلى أن وزيري دفاع أرمينيا وروسيا، اتفقا أيضا، على اتخاذ خطوات لتثبيت الوضع على الحدود الأرمينية الأذرية.

وبدورها، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنها توسطت لوقف لإطلاق النار عند الساعة 09:00 بتوقيت موسكو (06:00 بتوقيت غرينتش) هذا الصباح وتتوقع أن يلتزم الجانبان بشروطه.

ويُشار إلى أنه يبدو الاتفاق هشا؛ حيث ذكرت أذربيجان أن غريمتها أرمينيا خرقته بعد دقائق من دخوله حيز التنفيذ.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان قوله إن 49 جنديا قتلوا خلال اشتباكات ليلية مع أذربيجان.

وقال باشينيان في خطاب أمام البرلمان:" إن باكو هاجمت مواقع أرمينيا خلال الليل وإن القتال مستمر".

وتبادلت باكو ويريفان اللوم في التوترات التي اندلعت خلال الليل، في أحدث تصعيد في الأعمال القتالية المستمرة منذ عقود بسبب منطقة ناجورنو قرة باغ المتنازع عليها.

وكانت صباح اليوم الثلاثاء، اندلعت عدة اشتباكات على الحدود بين البلدين، أسفرت عن مقتل عدد من العسكريين، في أحدث تصعيد للعنف بين الدولتين.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية، في بيان، :"إن قوات الجيش شنت عدة هجمات على الحدود مع أذربيجان ردا على استفزازات أذربيجانية".

وأضافت الوزارة:" أن القوات الأذربيجانية قصفت عدة مدن حدودية ما أسفر عن سقوط جرحى وقتلى".

وتابعت: "القوات الأذربيجانية هاجمت مواقع أرمينية في ثلاثة أماكن بالمدفعية والأسلحة ثقيلة العيار"