القيادي عدنان :انتصار الأسير عدال موسى يثبت نجاعة الإضراب عن الطعام لتحقيق المطالب

اعتبر القيادي المحرر خضر عدنان اليوم الثلاثاء 13/9/2022 ، إن انتصار الأخ المجاهد عدّال موسى بإضرابه عن الطعام لكسر الاعتقال الإداري، هو انتصار جديد لشعبنا والحركة الأسيرة.

وبين أن انتصار الأسير عدال موسى يُضاف لانتصار شقيقه المجاهد أحمد موسى والأخ خليل العواودة في معركة الأمعاء الخاوية ، مشدداً على أن هذه الانتصارات تؤكد من جديد على نجاعة الإضراب عن الطعام من أجل حرية أسرانا.

وشدد على أنه وبعد تجريب عديد الطرق لمواجهة الاعتقال الإداري، يبقى الإضراب عن الطعام الأكثر قدرة على تحقيق مطالب الأسرى.

ودعا كافة الأسرى ممن يسعون للإضراب عن الطعام للحرية الامتناع عن التعاطي مع مصلحة السجون وعدم القبول بأي وعودات منهم.