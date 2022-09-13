الاحتلال يعد خطة لمضاعفة عدد المستوطنين في "جبل أبو غنيم"

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الإسرائيلية تعد خطة لمضاعفة عدد المستوطنين في مستوطنة "هار حوما" المقامة على أراضي جبل أبو غنيم جنوب شرق القدس، رغم عدم تواصلها مع الاستيطان القائم.

وقالت صحيفة هآرتس العبرية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء:" إن الحديث يدور عن مستوطنة جديدة ستقام في مكان حساس للغاية من ناحية المناظر الخلابة والمناخ، المعرف بموقع أثري عالمي حسب "اليونسكو"، في مصاطب قرية بتير".

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحي الاستيطاني "هار جيلو الغربي" سيقام من الجهة الثانية لقرية الولجة المحاذي لـمستوطنة "هار جيلو"، وإذا أقيم سيتم محاصرة الولجة من أربع جهات بجدار الفصل العنصري الذي سيرتفع لسبعة أمتار، وسيتم بناء 560 وحدة إسكان استيطانية كالبناء القائم اليوم في مستوطنة "جيلو".

وتم اعتماد قرية "بتير" ذات المُدرّجات المائية والأثرية على لائحة التراث العالمي، ضمن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" في عام 2014.

جدير ذكره أن متحدثين باسم وزارات الخارجية في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة قد طالبوا في السادس من شهر أيار لعام 2021 الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن قرارها بالمضي قدمًا في بناء 540 وحدة استيطانية في مستوطنة "هار حوما"، مطالبين إياها بالتوقف عن سياستها المتمثلة في التوسع الاستيطاني عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة.