الاحتلال يعترف بإصابة مركبة هندسية برصاص المقاومين في جنين

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بإصابة مركبة هندسية تابعة للجيش على خط التماس بالقرب من حاجز الجلمة في منطقة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب قناة كان العبرية، فإن مركبة هندسية تابعة لجيش الاحتلال تعرض لأضرار بفعل رصاص أطلقها مقاومون فلسطينيون.

وذكرت القناة، أن القوات قامت بتمشيط المنطقة، وأغلقت الحاجز.

وافاد مراسلنا ان قوات الاحتلال تقتحم منازل المواطنين ببلدة الجلمة شمال جنين بحثا عن منفذي عملية اطلاق النار على حاجز الجلمة شمال جنين

ويشار الى ان كتيبة جنين تواصل الاشتباك مع قوات الاحتلال المتوغلة بشكل يومي وتوقع عدداً من الخسائر في صفوفها .



