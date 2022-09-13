وزارة العمل : لم نبلغ رسمياً بموضوع "المُشغل والتسجيل للعمل من خلال رابط الوزارة فقط

قالت منال الحتة رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام بوزارة العمل بغزة اليوم الثلاثاء 13/9/2022 ، ان الوزارة لم نبلغ رسمياً بموضوع "المُشغل"، موضحاً انه تم الاتفاق أن يتم التسجيل للعمل في الأراضي المحتلة من خلال رابط وزارة العمل فهي البوابة الرسمية والوحيدة للتسجيل.

وبينت خلال تصريحات لـ"صوت الاقصى" ان سبب رفض الوزارة للمشغل خشية من الابتزاز السياسي والمالي للعمال، حيث ثبت لنا دفع البعض أكثر من 5 آلاف شيقل، ونحن نخشى عليهم من الابتزاز الأمني.

وبينت انه يتم ترشيح الأسماء حسب المعايير المطروحة ثم يتم استلام التصاريح.

وكانت وزارة العمل كشفت، عن الأسباب وراء رفضها لتصاريح المشغل، مؤكدة أن هذا الرفض يأتي في إطار الحفاظ على المواطن بالدرجة الأولى، قائلة إن أحد أهم الأسباب هي الابتزاز المالي الذي يتعرض له المواطنون عبر الوسطاء بمبالغ طائلة تصل في بعض الأحيان إلى 5000 شيكل، في سبيل الحصول على تصاريح للعمل في الداخل المحتل.

وأضافت الوزارة في تصريح صحفي صدر عنها، أن هناك ابتزاز أمني يتعرض له بعض المواطنين، من أجل تحقيق مصالحهم وحصولهم على التصريح.

ونوهت الوزارة إلى أن من الأسباب الأخرى لرفضها تصاريح المشغل هي الحفاظ على أحقية المسجلين الآخرين بالحصول على تصاريح للعمل بالداخل، مشيرة إلى أن هذا الرفض يأتي كدليل واضح أنه لا يوجد تلاعب من قبلهم، وخضوع جميع العمال المسجلين للمعايير المتبعة في الحصول على تصريح.

وذكرت أنها لن تسمح باستغلال المواطنين من قبل سماسرة المشغل، وأن الوزارة بالتوافق مع الشؤون المدنية هي الطريقة الأسلم للحصول على تصاريح العمل.

وقالت إنها تتفهم حاجة المواطنين الماسة للعمل في الداخل المحتل، إلا أنها تمنع في ذات الوقت خروج البعض عن طريق تصريح المشغل حفاظاً عليهم.

الجدير ذكره، أنه لم يحصل سوى 248 عاملاً على تصريح المشغل، من أصل 14 ألف تصريح مجمل كوتة عمال قطاع غزة.