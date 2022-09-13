بند سري في عقد كيليان مبابي مع سان جيرمان.. فما هو؟

كشفت تقارير صحفية، عن بند مفاجئ في عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، قد يعيده إلى حسابات ريال مدريد الإسباني.

ويُشار إلى أن مبابي كان قريبا من الانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الماضي.

وفي الأسبوع الأخير من مايو/أيار الماضي، أعلن باريس سان جيرمان بشكل مفاجئ تجديد تعاقده مع مبابي، ليبقى مع الفريق حتى عام 2025.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن مفاجأة مدوية، بعدما أكدت أن مبابي جدد عقده مع باريس سان جيرمان لموسمين فقط، لينتهي في 2024، وليس لـ3 مواسم كما أُعلن.

وأوضحت الصحيفة، أن العقد اشتمل على إمكانية التمديد لموسم ثالث حتى 2025، ولكنه بند اختياري وليس إلزاميا، ما يعني أن العقد ينتهي بالفعل في 2024.

الصحيفة اعتبرت أن هذا الأمر يمثل خطرا على باريس سان جيرمان، حيث سيفتح الباب أمام مبابي للرحيل في الصيف المقبل، لا سيما وأنه يمكنه التفاوض مع أي نادٍ في يناير/كانون الثاني من العام التالي.

وكان هذا هو ما حدث مع مبابي خلال الفترة الماضية، حيث بدأ ريال مدريد في التفاوض مع باريس سان جيرمان منذ صيف 2021، في ظل نهاية عقده في 2022.

جدير ذكره أن مبابي أكد في أكثر من مناسبة أن علاقته مع ريال مدريد لم تنتهِ بعد، حيث وصف النادي بمثابة "منزله"، مؤكدا أن المستقبل قد يشهد أي شيء ممكن.