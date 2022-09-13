بعد معارك ضاربة.. أوكرانيا تستعيد آلاف الكيلومترات من أراضيها

استعادت القوات الأوكرانية، نحو 6 آلاف كيلومتر مربع من أراضيها من القوات الروسية، بحسب ما أعلن عنه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال زيلينسكي -في تصريح صحفي- إن الجيش الأوكراني استعاد السيطرة على حوالي 6 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي من القوات الروسية، منذ أطلق هجومه المضاد مطلع الشهر الحالي، وسط معارك دامية.

وأضاف الرئيس الأوكراني "نحن مستمرون في التقدّم"، منوهًا بـ"شجاعة" 3 وحدات عسكرية شاركت في هذه العملية، التي أفضت إلى أكبر مكاسب ميدانية لأوكرانيا منذ انسحاب القوات الروسية من ضواحي كييف في نهاية مارس/آذار الماضي.

من جهته، قال مسؤول عسكري أميركي رفيع، إن قوات روسية عبرت الحدود عائدة إلى روسيا، وإن موسكو فقدت الكثير من مكاسبها في خاركيف.

وبحسب وكالة رويترز، فإن المسؤول الأمريكي، أضاف، أن قرار روسيا التخلي عن معدات عسكرية أثناء الانسحاب يدل على فوضى في القيادة والسيطرة، وأن انخفاض معنويات الجنود الروس والمشاكل اللوجستية أسهمت في التراجع الروسي الأخير.

من جهته، أعلنت روسيا عن مقتل 250 جنديًا أوكرانيًّا في خاركيف.

وبدأت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وأعلنت موسكو حينها أن العملية جاءت من أجل الحفاظ على الأمن القومي الروسي.