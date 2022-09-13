عثمان يكشف زيارة وفد الاتحاد الأوروبي لغزة غداً وآخر التطورات بشأن موعد مخصصات الشؤون

أكد شادي عثمان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في القدس اليوم الثلاثاء 13/9/2022 ، إن وفداً من الاتحاد الأوروبي برئاسة ممثل الاتحاد من المقرر أن يصل قطاع غزة غداً في زيارة تستمر لثلاثة أيام .

وقال عثمان خلال تصريحات لصوت فلسطين تابعتها وكالة "فلسطين اليوم" أن الهدف من زيارة الوفد متابعة مشاريع الاتحاد الأوروبي وعقد لقاءات من المجتمع المدني وشركاء الاتحاد الأوروبي ، بالإضافة إلى زيارة عدد من العائلات التي فقدت أبناءها خلال الحرب الأخيرة على غزة .

وبشأن أموال الاتحاد الأوروبي ، قال إن الاتحاد الأوروبي سيقوم قبل نهاية الشهر الجاري بتحويل مساهمة مقدارها 128 مليوناً للعائلات الفقيرة ، موضحاً أن وزارة التنمية الاجتماعية هي من ستقوم بالإعلان عن تفاصيل وموعد الصرف .