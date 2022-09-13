بالأسماء : اعتقالات في الضفة بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" اليوم الثلاثاء 13/9/2022 ، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بعد مداهمات واسعة لمنازلهم .
وعرف من بين المعتقلين ما يأتي :
١. آدم فراج- مخيم بلاطة بنابلس
٢. إسلام أسامة الساعي- طولكرم
٣. المحرر شادي جعار- علار قرب طولكرم
٤. أنس السباتين- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم
٥. عدي أبو عالية- مخيم الدهيشة
٦. رامي اللحام- مخيم الدهيشة
٧. ثائر قطامش- يطا جنوب الخليل
٨. المحرر شادي العمور- يطا
٩. قتيبة النواجعة- يطا
* الاحتلال يشن حملة اعتقالات في قرية التواني بمسافر يطا جنوب شرق الخليل