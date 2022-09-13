طقس فلسطين: أجواء صيفية عادية في مختلف المناطق

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء 13-9-2022، أن تسيطر أجواء صيفية عادية في مختلف المناطق وتبقى الحرارة تراوح حول المعدلات السنوية العامة . وتسود أجواء صيفية عادية في المناطق الجبلية بينما تسود أجواء حارة تسبياً الى حارة في المناطق السهلية فترة الظهيرة. لكن بدءاً من فترة العصر يسود جو معتدل ومنعش في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. والله تعالى أعلى وأعلم.

الأربعاء: 14-9-2022

يطرأ أنخفاض آخر على درجات الحرارة التي تصبح دون المعدلات السنوية العامة بنحو الدرجتين مئويتين لأول مرة منذ أشهر عديدة. وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب على إرتفاعات مختلفة ليسود جو صيفي شديد الإعتدال نهاراً. مساء يسود جو بارد نسبي في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة ومنعش في باقي المناطق. والله تعالى أعلى وأعلم.

الخميس: 15-9-2022

تبقى الأجواء الصيفية العادية والمعتدلة عموماً هي السائدة في مختلف المناطق خاصة الجبلية منها وتبقى الحرارة تراوح حول المعدلات السنوية العامة. بينما تسود أجواء حارة تسبياً الى حارة في المناطق السهلية فترة الظهيرة. ويفي الفترة المسائية يسود جو منعش الى حد كبير خاصة في المناطق الجبلية وكذلك الأمر في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. والله تعالى أعلى وأعلم.

الجمعة: 16-9-2022

يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة ويسود خلال النهار دو صيفي حار نسبي الى حار خالصة في المناطق السهلية والساحلية بينما يسود جو حار جداً في المناطق الغورية والبحر الميت. ويسود جو أقل حرارة في المناطق الجبلية. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم