كم سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 13-9-2022 عيار 21 و 18 للبيع والشراء الوكيل بالمصنعية

سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء الموافق 13-9-2022 عيار 21 و 18 للبيع والشراء الوكيل بالمصنعية ، وقد قرر فريق فلسطين اليوم بالاهتمام في نشر أسعار الذهب في الأردن في تعاملات اليوم بالأسواق الأردنية بعد أن لاحظنا وجود اهتمام واسع من قبل المستثمرين والباعة والمستهلكين وغيره في معرفة تلك الأسعار ، حيث ستتضح تلك الأمور بمجرد قراءة هذه المقالة التي يعدها فريق الموقع يوميا وهي تضمن شرح مفصل وجديد عن تلك الأسعار في العديد من الدول العربية منها المملكة الأردنية الهاشمية بالإضافة إلى أسعار الدولار واحدث المستجدات التي تطرأ على عمليات الصرف ونشير إلى أن تلك الأسعار تختلف بين الحين والأخر كل 12 ساعة لعوامل عدة وفيما يلي باقي التفاصيل :

سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 13-9-2022

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الأردني على النحو التالي:

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 39.34 دينار $55.49

سعر الذهب عيار 22 36.06 دينار $50.86

اسعار الذهب عيار 21 34.42 دينار $48.55

اسعار الذهب عيار 18 29.51 دينار $41.61

سعر الذهب عيار 14 22.95 دينار $32.37

سعر الذهب عيار 12 19.67 دينار $27.74

اسعار أوقية الذهب 1,223 دينار $1,726

اسعار جنيه الذهب 275.39 دينار $388.41

اسعار كيلو الذهب 39,340 دينار $55,486

سعر الذهب اليوم في الأردن الوكيل للبيع والشراء

سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 21 و 18

أما متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردني فقد جاء التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

12 سبتمبر 39.34 34.42 29.50 22.95 19.67

11 سبتمبر 39.17 34.27 29.38 22.85 19.58

10 سبتمبر 39.17 34.27 29.38 22.85 19.59

9 سبتمبر 39.16 34.27 29.37 22.84 19.58

8 سبتمبر 38.96 34.09 29.22 22.73 19.48

7 سبتمبر 39.17 34.28 29.38 22.85 19.59

6 سبتمبر 38.79 33.94 29.10 22.63 19.40

5 سبتمبر 39.03 34.15 29.27 22.76 19.51

4 سبتمبر 39.07 34.18 29.30 22.79 19.53

3 سبتمبر 39.07 34.18 29.30 22.79 19.53



وقبل أن نختم المقالة ، نلفت انتباهكم إلى أن سعر الفضة في المعاملات الفورية قبل يومين قد وصل نحو 0.5 % إلى 17.94 دولار للأوقية، بينما زاد سعر معدم البلاتين 0.3 % إلى 830.80 دولار، اما البلاديوم فقد قفز سعره نحو 1.6 % إلى 2045.47 دولار.

وفي نهاية المقالة التي شرحنا فيها سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء الموافق 13-9-2022 عيار 21 و 18 للبيع والشراء الوكيل بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .