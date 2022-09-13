كم سعر غرام الذهب من مختلف العيارات في العراق اليوم الثلاثاء 13-9-2022 | طالع أسعار الذهب في العراق

أسعار الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022، يبحث الكثير من الأشخاص و من بينهم المستثمرين و الأشخاص المقبلين على الزواج من الرجال و النساء عن أسعار الذهب مقابل الدينار العراقي اليوم، و يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الاخبارية أسعار الذهب من كافة العيارات 18، 21،24 حيث ارتفعت أسعار الذهب في العراق تزامنًا مع صعود "النفيس" عالميًا بدعم من بيانات أمريكية.

أسعار الذهب اليوم في العراق

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في العراق، خلال تعاملات اليوم، إلى 81.303 ألف دينار (55.69 دولار)، بحسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في العراق (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى مستوى 71.142 ألف دينار (48.73 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في العراق، إلى 60.978 ألف دينار (41.77 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في العراق، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 47.427 ألف دينار (32.49 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في العراق

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في العراق، في تعاملات اليوم، ارتفاعًا إلى نحو 2.529 مليون دينار (1732 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق (8 جرامات من عيار 21) نحو 569.137 ألف دينار (389.87 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميًا

وعالميًا، صعدت أسعار الذهب خلال تعاملات جلسة اليوم ، تزامنًا مع تراجع الدولار الأمريكي؛ حيث يقيم المستثمرون توقعات التضخم وتأثيرها على قرار الاحتياطي الفيدرالي المقبل.