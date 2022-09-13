سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني في تعاملات اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022، يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار العملات في السودان، حيث شهد سعر صرف الدولار استقراراً في السودان خلال تعاملات اليوم لدى البنك المركزي، فيما استقر بالسوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في السودان

بلغ سعر الدولار اليوم في السودان لدى البنك المركزي 570.57 جنيها بمتوسط ترجيحي لدى الصرافات، و575.26 بمتوسط ترجيحي لدى المصارف التجارية، بحسب نشرة بنك السودان المركزي "cbos.gov.sd".

وظل سعر الدولار اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 578 جنيهاً، بحسب وسائل إعلام محلية.

سعر اليورو والاسترليني اليوم في السودان

سجل سعر اليورو اليوم في السودان لدى البنك المركزي نحو 573.02 جنيه لدى الصرافات، و 577.74 جنيه لدى المصارف التجارية، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 578 جنيهاً.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى البنك المركزي، نحو 660.92 جنيه لدى الصرافات، و666.35 جنيه لدى المصارف التجارية، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 710 جنيهات.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى البنك المركزي نحو 151.69 جنيه لدى الصرافات، و152.93 جنيه لدى المصارف التجارية، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 153 جنيهاً.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنك المركزي نحو 155.31 جنيه لدى الصرافات، و156.59 جنيه لدى المصارف التجارية، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 157 جنيهاً.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان لدى البنك المركزي نحو 1847.54 جنيه لدى الصرافات، و1862.73 جنيه لدى المصارف التجارية.