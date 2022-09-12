أسعار حلاوة المولد 2022 في مصر.. أبرز العروض وأفضل أماكن الشراء

أسعار حلاوة المولد في مصر، مع اقتراب موعد احتفالات المولد النبوي الشريف، تبرز عادة شراء حلاوة المولد في مصر، كواحدة من السمات المميزة للاحتفالات.

ويستعد المسلمون لاستقبال المولد النبوي الشريف في 12 ربيع الأول من العام الهجري الذى يوافق السبت 8 أكتوبر/تشرين الأول المقبل .

ويحتفل المصريون في هذه المناسبة كل عام عن طريق احتفالات مختلفة سواء عن طريق تجمعات للإنشاد الديني أو شراء حلاوة المولد النبوي وتوزيعها على الأهل والأصدقاء.

في هذا التقرير نرصد لكم أسعار حلاوة المولد النبوي الشريف 2022 في مصر.

أسعار حلاوة المولد 2022

تختلف أسعار حلاوة المولد في الأسواق في مصر وفقا للمحلات الشهيرة، فيما تقام بعض المعارض لبيع حلاوة المولد في المناطق الشعبية.

سعر علبة حلاوة المولد 2022

وتختلف أسعار حلاوة المولد 2022 حسب الحجم المطلوب أو الكميات، وتراوحت أسعار حلاوة المولد في محلات لابوار بين 240 جنيها و900 جنيها.

وجاءت الأسعار كالتالي :

علبة حلاوة المولد الصغيرة 19 قطعة بلغ سعرها 240 جنيها.

علبة حلاوة المولد 2022 مكونة من 40 قطعة وسط بلغ سعرها 455 جنيها.

علبة حلاوة المولد 40 قطعه وسط، لكن العلبة مصنوعة من الصفيح بلغ سعرها 480 جنيها.

علبة حلاوة المولد كبيرة مكونة من 55 قطعه جاءت بسعر 620 جنيها.

علبة حلاوة المولد جامبو مكونة من 75 قطعة جاءت بسعر 900 جنيه.

وتطرح بعض المحلات حلاوة المولد بالكيلو، ويبدأ سعر حلاوة المولد للكيلو السادة في هذه المحلات بنحو 65 جنيها، وعبوة 2 كيلو تصل إلى 130 جنيها.

أسعار حلاوة المولد 2022 في محلات العبد

تراوحت أسعار حلاوة المولد في محلات العبد بين 170 و975 جنيها حسب الكميات والأنواع والتشكيلة المكون منها العلبة.

وجاءت أسعار علب حلاوة المولد كالتالي :

علبة حلاوة المولد "بايتس" بلغ سعرها 170 جنيها.

سعر علبة حلاوة مولد "هدايا" بلغ سعرها 600 جنيه.

علبة حلاوة مولد "هدايا نبيتي" بلغ سعرها 825 جنيها.

بلغ سعر علبة حلاوة المولد "هدايا فضي" 975 جنيها.

أسعار حلاوة المولد 2022 في إيتوال

بدأت أسعار حلاوة المولد في محلات إيتوال من 45 جنيها ووصلت إلى 290 جنيها حسب العلبة والكمية وجاءت كالتالي :

سعر علبة حلاوة المولد لوكس 10 قطع 45 جنيهًا.

سعر علبة حلاوة المولد لوكس 18 قطعة 90 جنيها.

سعر علبة حلاوة المولد النبوي لوكس 27 قطعة 155 جنيها

سعر علبة حلاوة المولد لوكس 36 قطعة 230 جنيهًا.

سعر علبة حلاوة المولد لوكس 48 قطعة 290 جنيهًا.

سعر حلاوة المولد في تسيباس

سعر حلاوة المولد، علبة 8 أصناف: 40 جنيهًا.

سعر حلاوة المولد، علبة 14 صنفًا 90 جنيهًا.

سعر حلاوة المولد، علبة 18 صنفًا 160 جنيهًا.

سعر حلاوة المولد، علبة لوكس صغير 225 جنيها.