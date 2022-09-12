لافروف يلتقي وفدا من "حماس" برئاسة إسماعيل هنية في موسكو

استقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الاثنين، وفد حركة "حماس" الفلسطينية إلى موسكو، بقيادة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.

وناقش الجانبين تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص، وشدد الجانب الروسي على أهمية الاستعادة السريعة للوحدة الوطنية الفلسطينية على المنصة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وضرورة حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس قانوني دولي معترف به، يقوم على أساس قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك مبادرة السلام العربية.

وفي وقت سابق في ذات اليوم، أجرى نائب وزير خارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، مشاورات مفصلة مع وفد حركة "حماس".