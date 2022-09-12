سعر الدولار مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء اليوم الثلاثاء- سعر الدولار في السوق السوداء الجزائر، شهدت صباح اليوم الثلاثاء، في دولة الجزائر بعض العملات الأجنبية تراجعا في عملية صرفها، وخاصة وأن الدولار الأمريكي يشهد في هذه الفترة ارتفاعاً في قيمة صرفه مقابل كافة العملات المحلية لكافة الدولار العربية، لذلك سنضع لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، هذه المقالة للحديث عن سعر صرف الدولار في الجزائر اليوم الثلاثاء، وذلك حرصاً من فريق العمل على توفير الجهد والوقت لدى المتابع العربي والجزائري تحديداً خاصة المتعلقة أعماله بالقيمة المالية للعملة الجزائرية وصرفها مقابل العملات الأجنبية وأبرزها الدولار واليورو.

سعر اليورو اليوم في الجزائر

وارتفع سعر اليورو اليوم في الجزائر خلال تعاملات الإثنين 12 سبتمبر/أيلول 2022، لدى البنك المركزي، فيما انخفض بالسوق الموازية (السوداء).

صعد سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي عند مستوى 141.59 دينار للشراء، و141.64 دينار للبيع مقابل 139.96 دينار للشراء، و140.01 دينار للبيع خلال تعاملات اليوم السابق، بحسب نشرة بنك الجزائر المركزي "bank-of-algeria.dz"

وانخفض سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 181.27 دينار للشراء، و183.28 دينار للبيع، مقابل 182.73 دينار للشراء، و184.76 دينار للبيع بحسب منصة "exchangerates247" لرصد أسعار العملات في السوق السوداء الجزائرية.

سعر الدولار والإسترليني اليوم في الجزائر

وضمن مقالنا سعر الدولار مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء اليوم الثلاثاء- سعر الدولار في السوق السوداء الجزائر، أزمة الطاقة في أوروبا لم ترفع الأسعار فحسب، بل زادت الطلب على إمدادات الغاز من المصادر التي لن تتأثر بحرب أوكرانيا، مما أعطى الجزائر ثقلاً أكبر.

وتلبي الإمدادات الجزائرية أكثر من ربع الطلب على الغاز في إسبانيا وإيطاليا، وسوناطراك هي ثالث أكبر مصدّر لأوروبا بعد روسيا والنرويج.

وتوقعت سوناطراك أن تصل أرباح النفط والغاز هذا العام إلى 50 مليار دولار، مقارنة بمكاسب بلغت 34 مليار دولار العام الماضي و20 مليار دولار في 2020، في حين تشير إحصاءات رسمية إلى أن الصادرات غير النفطية ستتجاوز 7 مليارات دولار وهو رقم قياسي.

سعر الدولار مقابل الدينار الجزائري اليوم

سعر الدولار مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء اليوم الثلاثاء- سعر الدولار في السوق السوداء الجزائر، وساعدت قواعد تشجيع المشاركة الأجنبية في قطاع الطاقة الجزائري على زيادة الاستثمار وتطوير مشاريع جديدة.

وفي يونيو/ حزيران، أعلنت سوناطراك عن اكتشاف جديد في (حاسي الرمل) وهو أكبر حقل للغاز في البلاد، ويضيف الاكتشاف الجديد ما بين 100 و340 مليار متر مكعب من الغاز المكثف إلى الاحتياطيات، بإنتاج إضافي من المتوقع أن يبلغ 10 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً اعتباراً من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وهبط سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي هامشيا ليسجل 140.19 دينار للشراء، 140.21 دينار للبيع، مقابل 140.24 دينار للشراء، 140.26 دينار للبيع عند إغلاق تداولات أمس.

سعر اليورو اليوم في الجزائر سعر الجنيه استرليني سعر الدولار 2022/09/12

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سعر اليورو اليوم في الجزائر سعر الجنيه استرليني سعر الدولار 2022/09/12

تطبيق اسعار صرف العملات في الجزائر



change euro dinar Algerien 2022/09/12

أسعار العملات الأج... — موقع افاق عربية (@afaq_arabia) September 12, 2022

سعر الريال والدرهم والدينار

وظل سعر الدولار اليوم في السوق الموازية غير الرسمية عند مستوى 180 دينارا للشراء، و182 دينارا للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 163.20 دينار للشراء، و163.28 دينار للبيع، مقابل 161.05 دينار للشراء، و161.14 دينار للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 209.01 دينار للشراء، و211.34 دينار للبيع، مقابل 208.7 دينار للشراء، و211.02 دينار للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.سعر الدولار بالدينار الجزائري 2022

سعر صرف اليورو مقابل الدينار الجزائري

وفي مقالنا سعر الدولار مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء اليوم الثلاثاء- سعر الدولار في السوق السوداء الجزائر، وسجل سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 37.30 دينار للشراء، و37.32 دينار للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 47.9 دينار للشراء، و48.43 دينار للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 38.16 دينار للشراء، و38.17 دينار للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية (السوداء) بنحو 49.01 دينار للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي بنحو 454.74 دينار للشراء، و455.38 دينار للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 585.6 دينار للشراء، 592.11 دينار للبيع، سعر الدولار مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء اليوم الثلاثاء- سعر الدولار في السوق السوداء الجزائر