راصد جوي: انخفاض درجات الحرارة بشكل متدرج خلال الأيام القادمة

توقع الراصد الجوي ليث العلامي أن تنخفض درجات الحرارة بشكل قليل اليومين المقبلين، ثم تنخفض بشكل إضافي الأربعاء والخميس، ويتحول الطقس لمُعتدل نهاراً، ويميل للبرودة ليلاً خاصة في المرتفعات، كما تنتشر السُحب في السماء وقد تستقبل بعض المناطق شيئاً من الرذاذ.

و عن أحوال الطقس يوم غدٍ الثلاثاء، فتوقع موقع طقس فلسطين أن سيطر أجواء صيفية عادية في مختلف المناطق وتبقى الحرارة تراوح حول المعدلات السنوية العامة . وتسود أجواء صيفية عادية في المناطق الجبلية بينما تسود أجواء حارة تسبياً الى حارة في المناطق السهلية فترة الظهيرة. لكن بدءاً من فترة العصر يسود جو معتدل ومنعش في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

و يكون الجو غائم جزئياً يوم الأربعاء المقبل، و يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة التي تصبح دون المعدلات السنوية العامة بنحو الدرجتين مئويتين لأول مرة منذ أشهر عديدة. وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات مختلفة ليسود جو صيفي شديد الاعتدال نهاراً. مساء يسود جو بارد نسبي في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة ومنعش في باقي المناطق.

أما الخميس المقبل، فتبقى الأجواء الصيفية العادية والمعتدلة عموماً هي السائدة في مختلف المناطق خاصة الجبلية منها وتبقى الحرارة تراوح حول المعدلات السنوية العامة. بينما تسود أجواء حارة تسبياً الى حارة في المناطق السهلية فترة الظهيرة. ويفي الفترة المسائية يسود جو منعش الى حد كبير خاصة في المناطق الجبلية وكذلك الأمر في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الخميس المقبل، ويسود خلال النهار دو صيفي حار نسبي الى حار خالصة في المناطق السهلية والساحلية بينما يسود جو حار جداً في المناطق الغورية والبحر الميت. ويسود جو أقل حرارة في المناطق الجبلية. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

أما يوم السبت، فيطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ليسود جو صيفي لطيف في ساعات الصباح ويميل ليصبح حاراً في فترة الظهيرة على أن يعود لطيفاً في الفترة المسائية والليلية. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم

و توالي الحرارة رحلة الارتفاع الطفيف يوم الأحد مع بقاء الأجواء الصيفية الحارة نسبياً الى الحارة نهاراً. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين . مع المساء يصبح الجو معتدلاً جداً مع نسمات هواء منعشة وباردة نسبياً خاصة في المناطق الجبلية العالية. والله تعالى أعلى وأعلم.