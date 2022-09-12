صور تسرب طلبة المدارس بغزة.. سلوك فردي ووزارة التعليم تتخذ نظاماً محوسباً للضبط والشرطة حاضرة

انتشرت منذ الأسبوع صور لعدد من طلبة المدارس الثانوية بغزة بعد تسربهم من المدارس وتوجههم للمقاهي على شاطئ البحر وتمكن الشرطة من السيطرة عليهم وإعادتهم إلى مقاعد الدراسة، فيما تابعت وزارة التربية والتعليم القضية وقررت معالجة الأمر مع المدراء والمديرية التابعون لهم عبر اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي تضبط هذا السلوك غير المرغوب.

نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورًا لقيام عناصر من الشرطة في الإمساك بعدد من الطلبة بعد تسربهم من مدارسهم واللجوء إلى شواطئ البحر في مدينة غزة، وقد لاقت ردود أفعال واسعة على تلك المواقع من المواطنين الذي أكدوا على ضرورة ضبط هذا السلوك للحفاظ على المصلحة التعليمية للطلبة.

أكد مدير عام الإرشاد والصحة المدرسية بغزة، د. خالد فضة، أن الوزارة تابعت قضية الطلبة المتسربين من مدارسهم في أول أيام الفصل الدراسي الأول وأتمت معالجة الأمر بعد الوصول إليهم وحثهم على عدم تكرارها، موضحًا: أن "هذا السلوك يعد هامشيًا مع الحالة التعليمية العامة"، مشيرًا إلى أن عدد الطلبة المسجلين في القطاع نحو 300 ألف طالب وطالبة.

وقال قضة، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "الوزارة أتمت معالجة سلوك الطلبة (الهاربين) مع مدراء المدارس والمديرية التابعة لها مع تفعيل دور المرشدين التربويين والمتابعة في ضبط الدور المدرسي حسب الأصول المعمول بها داخل المنظومة التعليمية".

وأضاف مدير عام الإرشاد، أن وزارته أصدرت تعميمًا على جميع مدراء المدارس بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة دوام الطلبة والحرص على عدم تحرك الطلبة في مسارات غير مرغوبة، لافتًا إلى أنه يوجد حملات توعوية تقوم بها الوزارة منذ العام الماضي في متابعة الحضور وغياب الطلبة عبر نظام محوسب.

كما وأكد فضة، أن وزارة التربية لديها تواصل مع جميع الجهات الرسمية في الحكومة بغزة بما فيها وزارة الداخلية فيما يخدم مصلحة الطلبة.

وتابع : "نخاطب أولياء الأمور في الحرص على متابعة سلوكياتهم التعليمية وضرورة التواصل والاستجابة مع دعوات المدارس لمتابعة أبنائهم أثناء فترة الدراسة".

ضبط السلوك

من جهته، قال المتحدث باسم الشرطة العقيد أيمن البطنيجي، إن "الشرطة تمكنت قبل أيام من إعادة الطلبة المتسربين إلى مدارسهم بعد السيطرة عليهم وهم متواجدين على شاطئ بحر مدينة غزة في ساعات الصباح بتزامن مع فترة دراسة المدارس".

وأضاف البطنيجي، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن "عملية ضبط هؤلاء الطلبة تمت أثناء تجوال لدورية شرطية بشكل طارئ"، مؤكدًا أن هذه العملية تأتي في إطار حرص الشرطة في الحفاظ على الحالة المجتمعية وضبط هذا السلوك.

وأشار المتحدث، إلى أنه يوجد قنوات اتصال بين الشرطة وزارة التربية والتعليم وأيضاً مع مدراء المدارس في جميع محافظات القطاع، حيث تقوم الشرطة بمعالجة الكثير من القضايا التي يطلبها هؤلاء المدراء.

وكانت وزارة التربية والتعليم بغزة، قد أعلنت في بيان لها صدر في 29 أغسطس 2022، أن لدى الوزارة (301411) طالب/ة مسجلين في (442) مدرسة حكومية.

وعلق أحمد خليل في حسابه على الفيسبوك على الصور التي التقطت لحظة السيطرة على الطلبة، وأثنى على الجهود، وقال: "لابد من عدم ترك الطلبة خارج مقاعد الدراسة والحرص على مراقبتهم من أجل مصلحة مستقبلهم".

أما عبير أحمد، أكدت في منشورها على "ضرورة توعوية الطلبة من مخاطر الهروب من المدارس، ومتابعة أمرهم من أولياء امورهم على الدوام".