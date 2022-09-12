سعر الدولار في مصر يقفز لأول مرة منذ 2016

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين في مصر ليسجل 19.30 للبيع، و19.40 للشراء حسب نشرة البنك المركزي، وذلك لأول مرة منذ ديسمبر 2016.

ارتفع سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري، بنحو قرشين ليسجل 19.30 جنيه للبيع، وسعر 19.40 جنيه للشراء، وصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري سعر 19.31 جنيه للشراء وسجل الدولار سعر 19.37 جنيه للبيع، سجل سعر الدولار اليوم داخل بنك مصر، سعر 19.31 جنيه شراء، و19.37 جنيه للبيع.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن الأربعاء 7 سبتمبر/أيلول الجاري، أن صافي الاحتياطيات بلغ 33.142 مليار دولار في أغسطس/آب الماضي مقابل 33.143 مليار دولار في يوليو/تموز الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يونيو/حزيران 2017، وفقاً لتقديرات "بلومبرج".

كما يتزايد الضغط على الجنيه المصري حتى بعد أن خفّضت الحكومة قيمته بحوالي 15% في مارس/آذار الماضي، حيث يرى اقتصاديون ومحللون أنه بحاجة إلى المزيد من التخفيض.

وتسعى مصر جاهدة من أجل دعم اقتصادها بعد أن أدّت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع فواتير استيراد المواد الغذائية والوقود، وإلى تحفيز خروج مستثمري المحافظ الأجانب من سوق الديون المحلية.

وقالت الحكومة إنها تحرز تقدماً مطمئناً في المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن الاتفاق الذي يسمى بـ"تسهيل الصندوق المُمدّد".

وفي الوقت ذاته، أعلن البنك المركزي المصري الخميس 8 سبتمبر/أيلول الجاري، إن التضخم الأساسي ارتفع إلى 16.7% على أساس سنوي في أغسطس/أب مقارنة مع 15.6% في يوليو/تموز.