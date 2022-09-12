مبادرة كوشان بلدي تعقد اجتماعا لبحث المقاضاة الشعبية للاحتلال

عقدت مبادرة كوشان بلدي اجتماعا في مقر إسعاد الطفولة بمدينة غزة، ضم اللقاء منسق المبادرة الأستاذ أكرم جودة والمستشار القانوني د. شعبان الجرجير وكذلك أعضاء إدارة المبادرة بتخصصات مختلفة والأخوة المكلفين من النقابات والجمعيات .

ودار خلال اللقاء حوار يتعلق بالشكل القانوني للمبادرة وحول عمل المبادرة الجماهيري.

وأوضح جودة خلال اللقاء أن هذه المبادرة مرجعيتها دائرة شؤون اللاجئين وبرعاية رئيس الدائرة الدكتور أحمد أبو هولي

واستمع الحاضرون للدكتور شعبان الجرجير بما يخص كوشان بلدي خلال زيارته لجمهورية مصر ولقاءه مع المؤسسات الدولية واتحاد المحامين العرب.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على البدء باجراءات المقاضاة الشعبية أمام المحاكم الفلسطينية للشروع بمحاكمة الإحتلال على إغتصاب الأرض الفلسطينية بموجب الكوشان الفلسطيني وهو بمثابة شاهد إثبات واجراءات التقاضي المعمول بها من حصر إرث وغيرها .

واتفق المجتمعون على التدرج بالتقاضي من خلال مراحل مختلفة قبل الذهاب للمحاكم الدولية والتقاضي الدولي من خلال رفع قضية بالمحاكم الفلسطينية في الضفة الغربية حيث هناك شروط لمن يرغب بالتقاضي يجب أن تتوفر به.

هذا وسيتم الإعلان خلال الأيام القليلة القادمة عن الاجراءات والشروط المطلوبة وسيكون هناك تفويض للمحامي ويكون هذا التفويض محدود بالصفة المطلوبة.