الرجوب: زيارة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية حدث استثنائي للرياضة الفلسطينية

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الفريق جبريل الرجوب، أهمية زيارة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ إلى فلسطين، يوميّ الأحد والإثنين المقبليّن، من أجل التأكيد على شراكة الرياضة الفلسطينية مع الأسرة الأولمبية الدولية، وللاطلاع عن كثب على الرياضة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الفريق الرجوب، اليوم الاثنين، في مقر اللجنة الأولمبية، بحضور أعضاء اللجنة المنظمة لزيارة باخ، مؤكداً أن هذا الحدث استثنائي للمنظومة الرياضية الفلسطينية بكافة مكوناتها.

واطلع الرجوب على برنامج الزيارة، بما يتضمنه من جوانب تنظيمية ولوجستية، مشدداً على أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتقديم صورة مشرقة عن فلسطين، والتعبير بحالة إيجابية ورسالة وطنية متحضرة تظهر عظمة الإنسان الفلسطيني وقضيته العادلة للعالم وللأسرة الرياضية الدولية.

ودعا إلى الاهتمام الإعلامي بزيارة باخ، وتوثيقها لما تحمله من مضامين إيجابية للرياضة الفلسطينية وما حققته من قفزات نوعية، محلياً وخارجياً، والإعلام الفلسطيني والعربي الدولي إلى أن يكون حاضراً في هذا الحدث، مشيراً إلى أن الحدث سيكون محط أنظار المتابعين حول العالم، ومن المجتمع الرياضي الدولي.

ولفت الرجوب إلى أهمية إشراك المكونات الرياضية والوطنية في هذه الزيارة من المستوى الرسمي والكادر الإداري الرياضي واللاعبين، في صورة متجانسة تعكس حالة الوحدة النموذجية للرياضة الفلسطينية وتماثلها مع محيطها الوطني الذي تجسده من خلال الرياضة بلغة حضارية تخاطب العالم وفق المبادئ والمواثيق الرياضية الأولمبية وتترجمها من خلال حراك رياضي انعكس بإيجابية على المنظومة الرياضية الوطنية.

ومن المقرر أن يتخلل برنامج زيارة توماس باخ، لقاء مع المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية في مقرها، صباح الإثنين المقبل، على أن يتوجه بعدها إلى اتحاد كرة القدم، ثم إستاد فيصل الحسيني، حيث سيكون هناك فعاليات رياضية، ثم لقاء مع الرياضيين في قاعة أحمد الشقيري الساعة 12 ظهراً، ثم المؤتمر الصحفي الخاص بالزيارة عند الساعة 2:20 ظهراً.