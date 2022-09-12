وضع فريق فلسطين اليوم الاخباري تحديث تردد قناة سما السورية الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات ونايل سات بجودة HD بسبب عمليات البحث الواسعة على محرك جوجل الشهير ومواقع التواصل الاجتماعي التي تزايدت في الساعات الأخيرة حيث يريد الجمهور السوري والعربي متابعة القناة على شاشات التلفاز بكل اريحية تامة والاستمتاع في أجمل الأوقات في مشاهدة المسلسلات والبرامج التي تذاع على مدار الساعة بدون تشويش كما ان ترددها بالمجان ويمكن لأي شخص ان يقوم بضبطه بمجرد الانتهاء من قراءة هذه المقالة التي نقوم بنشر مقالات مماثلة يوميا عبر موقعنا المميز وهي على النحو التالي:

تردد قناة سما السورية الجديد 2022

وقد وضع لكم فريق الموقع تردد قناة سما السورية على نايل سات وهو على النحو التالي: التردد: 10921 ومعدل الترميز: 27500 ومعمل تصحيح الخطأ: 6/5 والاستقطاب: عمودي ، وفيما يلي خطوات ضبط قناة سما وهو التالي:

وقد سارع الفريق في وضع تردد قناة سما السورية الجديد 2022 على نايل سات بسبب عمليات البحث التي لم تتوقف لحظة في الوصول إلى هذه الإشارة التي ستمكنهم من ضبط هذا التردد على شاشات التلفاز وبالتالي مشاهدة جميع محتوى القناة الإعلامي إذ خَصصت القناة شاشتها الصغيرة مُنذ انطلاق بثها لعرض وبث مُستجدات الأخبار أولًا بأول، وهو الأمر الذي ينال أهمية كبيرة لدي قطاع كبير من الشعب السوري، وعن التفاصيل فهي على النحو التالي:

تردد قناة سما السورية

تردد قناة سما السورية 2022 نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 10921.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد آخر لقناة سما

تردد القناة: 11938.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد آخر لقناة سما

تردد القناة: 11177.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة سما السورية

وبعد أن تعرفنا على تردد قناة سما السورية فقد نشير إلى حضراتكم إلى أن قناة سماء تعد واحدة من أهم القنوات السورية التي تهتم بشكل كبير في الدراما العربية بشكل عام والدراما السورية بشكل خاص وتقديم برامج التيك شو ايضًا.