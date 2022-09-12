السعودية تصادر 4 مليارات ريال من تنظيم عصابي داخل المملكة

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الاثنين، مصادرة ما يزيد على أربعة مليارات ريال سعودي، والحكم بالسجن لمدد تصل إلى 25 عاما على تنظيم عصابي بتهمة غسل الأموال.

وصرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، بأن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لتنظيم عصابي مكون من مواطن سعودي وخمسة وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال.

وأضاف المصدر لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أن إجراءات التحقيق كشفت قيام المواطن باستخراج سجلات تجارية لعدد من الكيانات وفتح حسابات بنكية وتسليم الكيانات والحسابات للمقيمين، الذين بدورهم قاموا بإجراء عمليات مالية ضخمة "إيداعات مالية وتحويلها للخارج".

وأوضح أنه بالتحقق من الكيانات التجارية وتعاملاتها الجمركية تبيّن عدم وجود واردات جمركية لها، كما تبين أن مصدر الأموال ناتج من جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.

وقال المصدر إنه تم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت 4.290 مليار ريال سعودي. حيث صدر الحكم بمصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج، ومصادرة متحصلات الجريمة من أموال محجوزة في الحسابات البنكية وعقارات تجارية، وغرامات مالية بلغت 200 مليون ريال، والسجن مدة (10) عشرة أعوام للمواطن السعودي، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وسجن الوافدين مدداً بلغت (25) خمسة وعشرين عاماً، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء مدة الحكم.