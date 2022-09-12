داخلية غزة تعلن عن كشف جديد من "جوازات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الاثنين، عن كشف جديد لأسماء المسافرين من "جوازات المصرية" وعن آلية السفر عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة ليوم غد الثلاثاء الموافق 13 سبتمبر 2022.

وأوضحت الداخلية، أن السفر ليوم غد هي للحافلة الرابعة من كشف المسافرين رقم (2022/32) هنــــــــا ، وللحافلة الثالثة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/35) هنــــــــا.

وأكدت على ضرورة تواجد المسافرين في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوهت إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

ودعت الداخلية، إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.