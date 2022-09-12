روسيا تعلن عن خسائرها في أوكرانيا خلال اليوم الماضي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية خسرت خلال اليوم الماضي أكثر من 550 قتيلا و1000 جريح على محوري خاركوف (شمال شرق) وكريفوي روغ - نيكولايف(جنوب).

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، إن نتيجة ضربات استهدفت قوات ومعدات لتنظيم "كراكن" القومي المتطرف ولواء الدفاع الإقليمي 113 واللواء الآلي 93 في مدينتي كوبيانسك وإيزيوم بمنطقة خاركوف، بلغت خسائر العدو 250 جنديا وأكثر من 20 قطعة من المعدات العسكرية.

وعلى محور نيكولاييف-كريفوي روغ (خيرسون) أصابت صواريخ أطلقت من الجو، وحدات من اللواء 63 ميكانيكي واللواء 46 محمول جوا، كما تم تدمير مستودع للذخيرة في منطقة نيكولايف كان يتحتوي على 45 ألف طن من الذخيرة التابعة للجيش الأوكراني.

وذكر كوناشينكوف إن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية على هذا المحور تجاوزت 300 قتيل و1000 جريح خلال آخر 24 ساعة.

وفيما يلي أهم ما جاء في إفادة المتحدث باسم الدفاع الروسية:

استهداف 4 مواقع قيادة للقوات الأوكرانية، و36 وحدة مدفعية وقوات ومعدات عسكرية في 125 منطقة

تدمير 3 مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في جمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقتي دنيبروبتروفسك وزابوروجيه

تدمير محطة حرب إلكترونية في زابوروجيه وورش لإصلاح وترميم راجمات الصواريخ في دونيتسك

إسقاط 5 طائرات بدون طيار واعتراض 8 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS و"أولخا"

وبلغ مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 293 طائرة، و153 مروحية، و1938 طائرة بدون طيار، و374 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و4891 دبابة ومدرعة أخرى، و831 راجمة صواريخ، و3379 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و5499 مركبة عسكرية خاصة.