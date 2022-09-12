توغل وأعمال تجريف للاحتلال شرق دير البلح وسط القطاع

توغلت آليات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين 12/9/2022، في أراضي المواطنين الحدودية شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ونفذت أعمال تجريف.

وأفاد مراسل ، بأن تسع آليات عسكرية إسرائيلية تضم جرافات ودبابات "ميركافا" توغلت في الأراضي الزراعية شرق مدينة دير البلح انطلاقا من بوابة موقع "كيسوفيم" الجاثم على الشريط الحدودي جنوب شرق المدينة، ونفذت أعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية تزامنا مع تحليق طائرات بدون طيار في أجواء المنطقة المستهدفة.

يشار إلى أن آليات الاحتلال تتعمد التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع وتمنع المزارعين من الوصول إليها.