رضوان: اندحار الاحتلال من غزة يؤكد أن خيار المقاومة هو الأمثل لتحرير فلسطين

قال القيادي في حركة حماس د. إسماعيل رضوان، اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2022: إن الاحتلال ما كان ليندحر عن أرض قطاع غزة لولا ضربات المقاومة الباسلة، وهذا يؤكد على أن خيار المقاومة هو الخيار الأمثل والأقصر لتحرير فلسطين كل فلسطين.

وأضاف رضوان في تصريح صحفي في الذكرى السابعة عشر لاندحار الاحتلال عن أرض قطاع غزة: "نؤكد على تمسكنا بالثوابت الوطنية وخيار المقاومة ونؤكد على وحدة الشعب والأرض الفلسطينية".

وحذّر، الاحتلال الصهيوني من استمرار الانتهاكات بحق المسجد الأقصى، والحرم الإبراهيمي، والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وعليه تحمل التداعيات المترتبة على ذلك.

وأكد رضوان على وقوف الشعب الفلسطيني مع الأسرى الأبطال وعلى رأسهم الأسير ناصر أبو حميد، مشدداً على أن قضيتهم محل اجماع وطني وتقف على سلم أولويات المقاومة.

ودعا، إلى وقف مسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكداً أن الاحتلال لن يفلح في كي وعي الأمة فالقدس وفلسطين هي القضية المركزية للأمة.

ووجه رضوان، التحية كل التحية للمقاومة الباسلة التي أرغمت الاحتلال على الانسحاب من غزة وهو يجر ذيول الخزي والعار والهزيمة كما نوجه التحية لأبناء شعبنا الذين احتضنوا المقاومة ونترحم على أرواح الشهداء وندعو بالشفاء العاجل لجرحانا والحرية لأسرانا.

وقال: "تتزامن ذكرى الاندحار مع تصاعد المقاومة في الضفة الغربية في جنين البطولة والفداء ونابلس ورام الله وطولكرم وطوباس والقدس والمدن والقرى الفلسطينية لتؤكد على أن الضفة كانت وستبقى خزانا للمقاومة".

