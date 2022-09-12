رقم قياسي للدين العام في الأردن

قالت وسائل إعلام أردنية، إن إجمالي الدين العام للمملكة بلغ 36.5 مليار دينار (51.5 مليار دولار)، في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

وبحسب البيانات، فإن إجمالي الدين العام ارتفع 757 مليون دينار (مليارا و67 مليون دولار) في النصف الأول من العام الحالي 2022 مقارنة بنهاية عام 2021.

وتشير هذه الأرقام إلى أن إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 107.6 بالمئة بالنصف الأول من 2022.

وتشمل المديونية صندوق استثمار الضمان الاجتماعي البالغة 7.1 مليار دينار.

ويعاني الأردن من وضع اقتصادي صعب، في ظل تزايد التضخم، وارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى 22.6 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي.

وتسعى الحكومة إلى الحد من تفاقم نسب البطالة في المملكة، والتي زادتها ظروف جائحة كورونا خلال عامي 2020 و2021، والتي لا تزال تؤثر بشكل كبير على شريحة واسعة من القطاعات.