معلق مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا- القناة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد برشلونة، من المقرر أن تنطلق غداً الثلاثاء 13 سبتمبر 2022، مباراة القمة بين فريقي برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني تحت إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، حيث يستضيف اللقاء ملعب أليانز أرينا معقل بايرن ميونخ، في مباراة عنوانها تعزيز الانتصار أو الانتقام، حيث سيحرص الفريقان على لعب مباراة باعتبار نهائية، فبرشلونة يريد الثأر من بايرن ميونخ على سلسلة الهزائم التاريخية التي مني بها البلوغرانا خلال اللقاءات الأخيرة، ومن جهته يسعى بايرن ميونخ لتعزيز انتصاراته على برشلونة، والتي كان منها نتيجة ثمانية أهداف لهدفين في هزيمة تاريخية لن ينساها عشاق الفريقين، حيث من المقرر أن يعلق على المباراة المعلق الرياضي الشهير حفيظ الدراجي.

بث مباشر بايرن ميونخ ضد برشلونة يلا شوت

ويعتبر عشاق كرة القدم هذه المباراة بمثابة نهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يهتم المشجعون في البحث عن، معلق مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا- القناة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد برشلونة، لأن المعلق الرياضي للمباراة جزء مهم من جمالها وحماسها، فو يُدخل الحماس في نفوس المشجعين، ويجعلهم كأنهم في قلب الحدث يشاهدون المباراة عبر بث مباشر من داخل الاستاد، كما يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بث مباشر بايرن ميونخ ضد برشلونة يلا شوت، حتى يتحضر ويستعد جمهور كرة القدم في كل مكان لمشاهدة المباراة بين الفريقين الكبيرين.

🔵🔴 قائمة لاعبي الفريق لمباراة الثلاثاء 🙌



⏳ بايرن ميونخ 🆚 برشلونة ⌛



#BayernBarça! pic.twitter.com/3b5MMeGes6 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 11, 2022

تشكيل برشلونة المتوقع ضد بايرن ميونخ

ويهتم عشاق البرشا في البحث عن، تشكيل برشلونة المتوقع ضد بايرن ميونخ، لا سيما بعد أن أبرم برشلونة العديد من الصفقات المهمة على المستوى الكروي، حيث تعاقد مع أبرز النجوم المتاحة على الساحة الأوروبية، أبرزها الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي بات يحرز الأهداف بغزارة، حيث من المتوقع أن يدخل المدير الفني لبرشلونة، تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:- في حراسة المرمى:تير شتيجن، خط الدفاع: هيكتور بيليرين، جول كوندي، رونالد أراوخو، بالدي، خط الوسط: فرينكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، جافي، وفي خط الهجوم: فاتي، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا.

تشكيل بايرن ميونخ ضد برشلونة

وعلى الرغم من المستوى الباهت الذي يقدمه فريق بايرن ميونخ في المباريات الأخيرة، حيث تعادل للمباراة الثالثة على التوالي، إلا إن عشاق البايرن لا يزالوا يثقون في فريقهم على تخطي الصعاب، لهذا يبحثون عن، تشكيل بايرن ميونخ ضد برشلونة، حيث من المتوقع ان يدخل المدرب الألماني الشاب يوليان ناغلسمان بتشكيلة بهذه التشكيلة المتوقعة، أمام الفريق الزائر برشلونة الإسباني، كما يلي:حراسة المرمى: مانويل نوير، دفاع البافاري: ماتايس دي لخت، ألفونسو دافيز، دايوت أوباميكانو، بنجامين بافارد (نصير مزراوى)، خط الوسط: جوشوا كيميش، ليون غوريتسكا، مارسيل سابيتزر (جمال موسيالا)، ماتيس تيل، مركز الهجوم: ساديو ماني (سيرج غنابري)، توماس مولر.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وبايرين ميونخ الثلاثاء

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وبايرين ميونخ الثلاثاء، ومن المقرّر أن تبث مباراة برشلونة وبايرن ميونخ، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، عبر شبكة قنوات (beIN SPORTS) الرياضية القطرية، الناقل الحصري لمنافسات البطولة القارية لهذا الموسم في الوطن العربي وشمال إفريقيا، وبهذا نكون قد نشرنا لكم عبر موقعنا، معلق مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا- القناة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد برشلونة.