ماهي المُسيرة التي كشفت عنها إيران ومخصصة للقضاء على "إسرائيل" ؟

أكد العميد "كيومرث حيدري" قائد القوة البرية التابعة للجيش الإيراني، أن المسيّرة "آرش 2" تمتلك قابليات فريدة، ولديها قدرة إعادة تحديد الهدف قبل إصابته وهي مخصصة للقضاء على الكيان الصهيوني القاتل للأطفال.

وأوضح العميد حيدري في مقابلة مع التلفزيون الإيراني مساء الأحد تابعتها "فارس"، أن القوة البرية تمتلك مسيّرات بمديات استراتيجية إضافة إلى حيازتها لمسيرات بمدى 2000 كلم، بجانب أخريات أقل انخفاضا.

وأشار إلى خصائص المسيرة " آرش 2"، مؤكدا أنها صممت خصيصا لحيفا وتل أبيب، وهي فريدة من نوعها مصممة لهذا العمل.

وأكد العميد حيدري أن القوة البرية لديها الجهوزية في إنتاج واستخدام المسيرة " آرش 2" وقد ضُمّت للقوة البرية فعليا وسيكشف عن قابلياتها في المناورات القادمة، ومن خصائصها أيضا دقة إصابة الأهداف وتحديدا كدقة إصابة الأهداف لدى صاروخ "فتح".

وبيّن أن المسيرة آرش 2 تتميز بإمكانيات فريدة وتستطيع إعادة تحديد الأهداف بشكل متعدد ومن ثم إصابتها، وبدورنا ننتظر الأوامر العليا لاستخدامها يوما.

من جهة ثانية أشار العميد حيدري إلى امتلاك سلاح المروحيات التابع للقوة البرية، لصاروخ "شفق" المصنع محليا من قبل خبراء سلاح المروحيات ووزارة الدفاع الإيرانية، بمدى 12 إلى 20 كيلومترا.

وأضاف أن بإنتاج صاروخ شفق، تضاعف المدى الصاروخي لدينا بواقع 9.5 مرة عن نظيره الأميركي ( تاو)، وهو مزود بمنظار ممتاز ومزود بقابلية " أطلق وأنس"(FIRE & FORGET) بحيث يتمكن الطيار من إطلاق الصاروخ ومغادرة مسرح العمليات على الفور.

