بلدية دير البلح تبحث الاستعدادات لموسم الشتاء

بحثت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة الاستعدادات اللازمة لاستقبال فصل الشتاء وجهوزية الطواقم الفنية للعمل وتوفر الإمكانات اللازمة.

وضم اللقاء م.طارق شاهين مدير البلدية، م.رضوان أبو كريم مدير دائرة المياه والصرف الصحي، م.فاخر الكرد مدير دائرة المشاريع، م.هاني بن سعيد رئيس قسم الصيانة، م.حازم الفليت رئيس شعبة تنفيذ المشاريع، ساري الطواشي رئيس قسم النظافة، م.أحمد تايه مسؤول الصرف الصحي، رعد أبو سمرة العامل بقسم المياه.

وتناول الاجتماع العديد من الأمور أبرزها تنظيف مجرى وادي السلقا من شارع صلاح الدين وصولاً لمنطقة الحكر لضمان عدم حدوث أي ضرر خلال موسم الأمطار، مؤكدين على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأقسام للتدخل وقت الحاجة والحفاظ على الخدمات المقدمة.

كما تطرقوا لأهمية البدء بتنظيف مصافي مياه الأمطار في كافة مناطق المدينة وتوزيع المهام والأدوار وتشكيل الفرق اللازمة لسير العمل بالشكل المطلوب، لافتين لضرورة إزالة الأتربة والرمال الموجودة على جانبي الطرق على شارع صلاح الدين سيما حول مصافي مياه الامطار.

كما تناولوا الحديث عن بعض النقاط الساخنة التي قد تتأثر خلال المطر وآلية التعامل معها.

في سياق متصل أشاروا لضرورة عمل الصيانة اللازمة للمعدات المطلوبة من بينها مولد الكهرباء المتنقل، مضخة الصرف الصحي المتنقلة، وجهوزية كافة الآليات لاستخدامها حال أي طارئ متمنيين أن يمر الموسم بسلام.