الخارجية الإيرانية ترفض بيان ثلاثي أوروبي حول البرنامج النووي وتؤكد انه في توقيت خاطئ

انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، البيان الصادر عن الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، الذي ينتقد موقف إيران في المفاوضات النووية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان، إن “هذا البيان يمثل عملا منحرفا وبعيدا عن النهج المثمر في المفاوضات”، وفقا لوكالة “تسنيم” الإيرانية.

وأضاف كنعاني أن تقدم المفاوضات في مراحل عديدة جاء بفضل حسن النية التي تتمتع بها إيران، وإرادتها الجادة، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق رفع العقوبات، محذرا من قيام طرف ثالث يعارض عملية التفاوض منذ البداية، بالتأثير على الأطراف الأوروبية لإفشال العملية.

وتابع كنعاني بحسب البيان قائلا: “من المؤسف أن الدول الأوروبية الثلاث اتخذت خطوة لصالح الكيان الصهيوني لإفشال المفاوضات بهذا البيان غير البناء وغير المدروس، ومن الواضح أنه إذا استمر هذا النهج، فعليها تحمل مسؤولية نتائجه”.

ونصح كنعاني الدول الأوروبية الثلاث بالعمل على تقديم حلول لإنهاء عملية التفاوض لإحياء الاتفاق النووي، بدلا من تخريب العملية برمتها.

من جانبه أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، أن بيان الثلاثي الأوروبي الذي ينتقد برنامج إيران النووي جاء في توقيت خاطئ، وفي لحظة بالغة الأهمية في مفاوضات فيينا.

وكتب أوليانوف على “تويتر”: “في غير وقته تماما… في لحظة حرجة للمفاوضات في فيينا، وعشية اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.