طريقة سهلة ومجربة تساعد على التخلص من الدهون المخزنة- طريقة حرق الدهون المخزنة

يبحث الكثيرون عن طريقة سهلة ومجربة تساعد على التخلص من الدهون المخزنة في الجسم، والتي تسبب حرجاً وضيقاً لأصحابها، حيث أن الدهون من العناصر الغذائية الهامة التي يجب أن يحتويها النظام الغذائي اليومي بالفرد حيث يتم استخدامها للحصول على الطاقة اللازمة خاصةً عند القيام بممارسة بعض التمارين الرياضية، لذا فإن فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، يحاول البحث عن طريقة سهلة ومجربة تساعد على التخلص من الدهون المخزنة.

طريقة سهلة ومجربة تساعد على التخلص من الدهون المخزنة

وبعد تناول الطعام، يكسر الجسم السعرات الحرارية التي لا يحتاجها إلى دهون ثلاثية ويخزنها في الخلايا الدهنية لاستخدامها للحصول على الطاقة اللازمة. على الرغم من أنك قد تحتاج إلى الدهون الثلاثية لتوفير الطاقة لجسمك، إلا أن وجود فائض منها في الدم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والعديد من الأمراض الأخرى.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف

يمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بالألياف في منحك الشعور بالشبع لساعات طويلة، كما تساعدك أيضاً علي تحسين الجهاز الهضمي. وفقًا لبعض الخبراء، يجب أن يتناول الشخص البالغ العادي 15 غرامًا على الأقل من الألياف في نظامه الغذائي.

يجب أن تتناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالألياف يشمل الحبوب الكاملة والخضروات والبقوليات والفواكه، والتي يمكن أن تحسن صحة الجهاز الهضمي بشكل فعال وتحافظ على توازن مستويات الدهون الثلاثية. يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالألياف في نقل الطعام عبر الجهاز الهضمي، مما يقلل من وجود فائف من الدهون الثلاثية في الدم.

ممارسة الرياضة

يجب أن تكون التمارين المنتظمة جزءًا رئيسيًا لاتباع أسلوب حياة صحي. فهو لا تساعد فقط في تنظيم الكثير من الوظائف في جسمك، ولكن يمكنها أيضًا أن يلعب دورًا في الوقاية من العديد من الأمراض.

يعد الجمع بين التمارين اليومية والحفاظ على وزنك أمرًا مهمًا لتحقيق التوازن بين مستويات الدهون الثلاثية في الدم. يجب أن تبذل قصارى جهدك وتنخرط في نوع واحد على الأقل من التمارين مثل الجري أو المشي أو السباحة أو القلب أو اليوغا.

اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات

تمامًا مثل السكر المضاف، يتم تحويل الكثير من الكربوهيدرات في نظامك الغذائي إلى دهون ثلاثية وتخزينها في الخلايا الدهنية. تم ربط الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات ارتباطًا مباشرًا بانخفاض مستويات الدهون الثلاثية في الدم.

تعتبر منتجات الألبان أفضل مصادر الكربوهيدرات المنخفضة والمواد عالية الدهون، ولكن لا يزال يتعين عليك تجنب الإفراط في تناول الطعام عن الكمية المطلوبة.

تجنب الدهون المتحولة

الدهون المتحولة هي في الأساس دهون غير مشبعة تم تعديلها من خلال عملية تعرف باسم الهدرجة. يستخدم العديد من مصنعي المواد الغذائية الدهون المتحولة لأنها غير مكلفة وطويلة الأمد مقارنة بالآخرين.

تشمل المصادر الرئيسية للدهون المتحولة الأطعمة المقلية، وبعض الأطعمة المعبأة أو المعالجة ، ولهذا، يجب أن تحاول تجنب الدهون المتحولة لأنها تؤثر على مستويات الدهون المخزنة في الجسم. حتى لو كنت تستهلك هذه الأطعمة، يجب تناولها بكميات معتدلة.

تناول الأسماك الدهنية

تشتهر الأسماك الدهنية أيضًا بفوائدها الصحية الجيدة للقلب ويمكن أن تقلل الدهون الثلاثية في الدم أيضًا. يحدث هذا بسبب محتواه العالي من أحماض أوميغا 3 الدهنية، وهي نوع من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة التي من المهم تضمينها في نظامك الغذائي.

الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والتونة والماكريل غنية بشكل خاص بأحماض أوميغا 3 الدهنية ويجب تضمينها في نظامك الغذائي. سوف تساعدك علي التخلص من الدهون المخزنة، وتحسن من صحة القلب، وتقلل أيضاً من نسبة الكوليسترول الضار.