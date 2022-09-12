حكاية كوب الشاي الخاص بالملكة إليزابيث- حقيقة كوب شاي الملكة إليزابيث، فقد اعتادت الملكة اليزابيث الثانية احتساء فنجان الشاى فى معظم المناسبات الملكية، بما فى ذلك حفلات حديقة قصر باكنجهام الشهيرة ومآدب الغداء الرسمية وغيرها من المناسبات، مثل معظم البريطانيين، لكنها تتميز عن غيرها بإضافة بعض الشروط لعمل كوب الشاى الخاص بها، ولأن من الصعب طرح سؤال على الملكة لمعرفة ما تفضله عند تحضير كوب الشاي، إلا إن العلامة التجارية للشاى المفضل لإليزابيث، أشارت فى تغريدة لها على موقع “تويتر”، إلى طريقة تحضير أفضل كوب شاى للملكة.

حقيقة كوب شاي الملكة إليزابيث

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، حكاية كوب الشاي الخاص بالملكة إليزابيث- حقيقة كوب شاي الملكة إليزابيث، حيث كشف الشيف الملكي السابق دارين ماكجرادي ، الذي عمل طاهً شخصي لدى الملكة إليزابيث الثانية وأعضاء آخرين في العائلة المالكة لمدة 15 عامًا ، مؤخرًا عن تفضيلات المشروبات والأطعمة للملكة البريطانية الراحلة.





حكاية كوب الشاي الخاص بالملكة إليزابيث

ومن أبرز تصريحاته:

يجب أن يكون الشاي الساخن ساخنًا.

يجب أن يكون الماء مغلياً تمامًا ويُسكب فوق أوراق الشاي، ويجب أن ينقع لمدة خمس دقائق ، وهذا هو الجزء الأكثر أهمية.

يجب تحضير الشاي في إبريق الشاي حتى لو كان كوباً واحداً فقط - وهذا هو سر كوب الشاي الإنجليزي الأصيل.

حقائق مثيرة عن كوب الشاي الخاص بالملكة إليزابيث

وفقًا للطاهي الملكي السابق دارين ماكجرادي كانت جلالة الملكة تبدأ كل صباح بأسلوب بريطاني بحت مع فنجان من الشاي والبسكويت. أما الشاي المفضل لها فكان شاي Twinings Earl Gray مع القليل من الحليب وبدون سكر.

حقائق مثيرة عن كوب الشاي الخاص بالملكة إليزابيث

وفقاً لماكجرادي فأن الوجبة المفضلة للملكة هي "على الأرجح" شاي بعد الظهر. كانت الملكة تتناول شاي بعد الظهر كل يوم ، أينما كانت في العالم. سواء كانت في قصر باكنغهام بمفردها أو إذا انضم الأمير ويليام إليها أو إذا كانت قد أقامت حفلة في الحديقة من أجل 6000 شخص أو حتى لو كانت على متن السفينة الملكية البريطانية في أستراليا. الملكة تحب شاي فترة ما بعد الظهيرة، أود أن أقول أنه ربما يكون أحد وجباتها المفضلة.

وتضم قائمة شاي ما بعد الظهيرة اليومية للملكة إليزابيث: نوعان من السندويشات ، والكعكات ، والكعك الصغير ، وشاي إيرل جراي. وقد حرص الطهاة في قصر باكنغهام دائمًا على عدم حصولها على نفس الكعكات التي تناولتها في اليوم السابق ، كما أن الكعك الصغير يتغير يومًا بعد يوم. وكانت الملكة تحب المربى أيضًا (شطائر بحجم البنس القديم) وتفضل وضع المربى على كعكاتها أولاً ، متبوعًا بالكريمة المتخثرة. بالإضافة إلى المربى كانت الملكة تأكل الفراولة ثلاث أو أربع ليالٍ في الأسبوع في بالمورال إذا كانت في الموسم.





حقائق مثيرة عن كوب الشاي الخاص بالملكة إليزابيث

يقال بأن الطبقة الأرستقراطية كانت تضع الحليب تقليديًا بعد صب الشاي. فما هو السبب؟

وفقا للباحثين كان الأرستقراطيون قادرين على شراء الخزف الصيني الناعم ، الذي يمكن أن يتحمل الحرارة ، ومن ثم يمكن إضافة الحليب كمبرد بعد ذلك. في حين أن العاملين في الطابق السفلي كان لديهم أكواب من الصلصال التي من المحتمل أن تتصدع من سخونة الماء ، فكانوا يضعون الحليب أولاً قبل الشاي.

طريقة الشاي المفضل للملكة اليزابيث:

ونشرت " Twinings"، العلامة التجارية التى توفر الشاى للقصر الملكى، إن تحضير كوب شاى مثالى، يتطلب ترك الماء يغلي ثم يترك كيس الشاي فى الكوب لمدة أربع دقائق بالضبط، وهذا مايتبعه الخدم الشخصى السابق للعائلة الملكية البريطانية، لصنع كوب الشاي المثالي.

وقال جرانت هارولد، كبير الخدم السابق للأمير تشارلز فى تصريحات صحفية، إن القاعدة الذهبية لعمل شاى مثالى هي التأكد من إضافة الحليب بعد الماء - وليس قبل ذلك، وذلك يعتبر شرط أساسى للحصول على كوب شاى ذو نكهة مميزة و مختلفة.

ووفقًا لهارولد، هناك أيضًا طريقة محددة لتقليب الشاي، والتى أشار إليها فى تغريدة له على صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، إنه يجب تحريك الملعقة ذهابًا وإيابًا عند ذوبان السكر، ولا يفضل أبدًا اتباع الحركة الدائرية، أو لمس جوانب الكوب أبدًا".