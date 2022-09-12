نظرة على موسوعة الرحالة الفلسطينية للأنساب للباحث الشيخ مجدي العايدي

بقلم.. عصام الشافعي

إذا توافر الطموح الواعي والتصميم السامي والإرادة الدافعة والجهود النافعة وسبقها توفيق الرحمن ذو العرش والأركان ثم إخلاص النوايا ونظافة الطوايا وتظافرت هذه المقومات حينها لا بد أن يصل صاحبها إلى مبتغاه

رغم العوائق الكأداء والعثرات السوداء ورغم كل تلك الصعاب الثقيلة وصل الباحث الشيخ مجدي العايدي صاحب الهمة الأصيلة والأهداف النبيلة إن شاء الله محققاً الإنجاز وصانعا للإعجاز وهذا ما كان في موسوعته الكبيرة "موسوعة الرحالة الفلسطينية للأنساب.

التي جاءت في أكثر من خمسة آلاف صفحة من القطع الكبير في عمل يكاد يكون فريد في مثل هذه الأوقات العصيبة والفترات المريبة وجاءت الموسوعة كالتالي

الجزء الأول /كوامن الأنساب.

تحدث عن علم الأنساب وتعريفه وأهميته والاهتمام به وضوابطه وطبقاته ومصطلحاته، ومهبط البشرية الأول ،والأعراق والأجناس البشرية. وعن البصمة الوراثية وتعريفاتها ومجالاتها ومشروعيتها والتحورات الجينية والسلالات العربية.

وتحدث عن العرب ولغتهم وألسنتهم ولكناتهم وحضاراتهم وأثر القرآن في الحفاظ على لغتهم العربية، وعن أقوام وأقسام العرب من حيث القدم والنسب، لافتاً إلى الظاهرة الاستشرافية بمميزاتها وخصائصها وأثرها السلبي البغيض على الأمة العربية والإسلامية.

أما الجزء الثاني /سلائل العرب في الشام وفلسطين:

يتحدث عن الجزيرة العربية والعالم القديم والعرب بأرض الشام وقبائلهم الكنعانية من الجبابرة القدماء، والأقوام الإسماعيلية السبئية ومواطنها وقبائلها، والفلسطينيين وأصلهم، وبعدهم العربي وسلائلهم، ودحض الروايات المحرفة في تاريخهم.

ثم القبائل العربية في الفتح الإسلامي حتى القرون العشرة الأولى للهجرة وتوزيعاتها وأقسامها، ثم قبائل فلسطين وأقضيتها في العهد العثماني حتى النكبة عام 1948

وجاء الجزء الثالث/ عائلات قطاع غزة وبلداتها عام 1948م حيث يتحدث هذا الجزء عن غزة وتاريخها وحضارتها وسكانها ومكانتهم التاريخية والجغرافية .

وعن زمن العثمانيين وعن قضاء غزة ومراكزه.. إلى العائلات التي التجأت إلى قطاع غزة وبلداتها التي غادرتها ثم استقرت به عام 1948م إثر النكبة، ومخيمات اللجوء.

وأخيراً تحدث الجزء الرابع / معجم قبائل وعشائر وعائلات فلسطين عن أنساب القبائل والعشائر والعائلات في فلسطين، وقد قُسِمَ إلى خمسة أقسام،

ورتب أبجدياً "معجم" بأسماء القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية حسب بداية كل حرف أبجدي.

ولا يفوتنا أن أوجه التهنئة لصاحب الجهد الكبير وصانع الإنجاز الشيخ النساب مجدي العايدي.

وكذلك نهنئ الشعب الفلسطيني الذي ينتمي إليه الباحث وكل العرب الذين كان لهم نصيبا وافراً في هذه الموسوعة القيمة

ويبقى أن نشير إلى أن

طباعة هذه الموسوعة يحتاج إلى مؤسسات تتبنى طباعة هذه الأعمال الفذة فهذه الموسوعة ضخمة جداً وإن الباحث العايدي ليس باستطاعته طباعة هذه الموسوعة وكذلك لا بد من القول أن الباحث العايدي

كان له عدة كتب سبقت هذه الموسوعة وهي

1-رحالة بلادي بين الحظر والبوادي

2- بنو عايد

3-جذور الأعزة في بلاد غزة

4-العائلات الفلسطينية التي هاجرت إلى غزة 1948

5-سلائل الأمة في الأرض المباركة.