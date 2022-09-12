مهجة القدس: الأسير المجاهد محمد المقادمة يدخل عامه الـ (22) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد محمد يوسف شحادة المقادمة (43 عامًا)، من مخيم البريج بمحافظة الوسطى بقطاع غزة، أنهى 21 عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الـ 22 والأخير في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 12/09/2001م عندما كان يعمل في مدينة قلقيلية، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن (21) عامًا بالإضافة إلى 10 شهور، بتهمة المشاركة في عمليات للمقاومة ضد المستوطنين الصهاينة وقوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد محمد المقادمة ولد بتاريخ 04/11/1979م، وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن نفحة الصحراوي، وكانت مهجة القدس قد أشهرت للمجاهد المقادمة مجموعة من الكتب والروايات التي ألفها خلال فترة اعتقاله وهي "كتاب الفهم الصحيح للإسلام وروايتي خارج الصورة والراوي الأخير"، وهو حاصل على عضوية اتحاد الكتاب الفلسطينيين من مقر الاتحاد بالقدس المحتلة.