أسعار الذهب فى الكويت اليوم الإثنين 12-9-2022

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أسعار الذهب في الكويت

وجاءت أسعار الذهب بجميع عياراته التي يتم التداول عليها في السوق المحلى في الكويت، وفق الأسعار التي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة الكويتية.





أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين 12-9-2022:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بقيمة 16.802 دينار كوبتى، 54.454 دولار.

فيما سجل جرام الذهب عيار 22 اليوم، 15.416 دينار كويتى، 49.963 دولار

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 اليوم، 14.716 دينار، 47.695 دولار

وسجل جرام الذهب عيار 18 اليوم، 12.614 دينار، 40.882 دولار.

سعر الأوقية الذهب

وسجل سعر الاونصة «الأوقية» اليوم، 522.598 دينار، 1693.722 دولار