أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 12-9- 2022، ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال سعر الذهب في الأردن، وهو من الموضوعات الهامة التي تهم شريحة كبيرة من المتابعين، ويبحث الكثير من الناس في هذه الأوقات عن أسعار الذهب في الأردن، وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومرك جوجل الشهير، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 12-9- 2022، ولمعرفة الأسعار نرجو منكم متابعة المقال للنهاية.

استقرار أسعار الذهب في الأردن

استقرت أسعار الذهب اليوم في الأردن خلال تعاملات اليوم الإثنين 12-9- 2022، بالتزامن مع غلق الأسواق العالمية للنفيس.





أسعار كافة عيارات الذهب في الأردن

وبلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن 39.17 دينار (55.24 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

وسجل جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولا بالأسواق) 34.27 دينار (48.34 دولار).

كما ظل سعر الذهب عيار 18 اليوم في الأردن عندى مستوى 29.38 دينار (41.43 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في الأردن

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن 1218 دينارا (1718 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21) 274.2 دينار (386.72 دولار).





أسعار الذهب عالميا

سجل سعر الذهب أول ارتفاع أسبوعي منذ 4 أسابيع مع تراجع الدولار من أكبر ارتفاع في عقدين، مما سمح للذهب بالتقدم