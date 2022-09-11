أسعار العملات الأجنبية في السعودية اليوم الإثنين 12-9-2022، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الدولار وباقي العملات في السعودية وهي من الموضوعات الهامة التي تهم شريحة كبيرة من الناس، ويقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري في هذا المقال سعر العملات الاجنبية في السعودية، وقد زادت عمليات البحث في الآونة الأخير عن الموضوع حتى أصبح ترينداً وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: أسعار العملات الأجنبية في السعودية اليوم الإثنين 12-9-2022، ولمعرفة الأسعار نرجو من سيادتكم متابعة المقال للنهاية.

أسعار العملات الأجنبية في السعودية

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية أمام الريال، اليوم الإثنين 12-9-2022، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.7500 ريال سعودى، كما سجل سعر اليورو 3.7659ريال سعودى، وسجل سعر الجنيه مصرى 0.20 ريال سعودى، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.57 ريال سعودى.

وحسب تحديثات أسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

الدولار أمريكى

سجل دولار أمريكى نحو 3.7500 ريال سعودى





سعر اليورو والاسترليني .

وسجل اليورو نحو 3.7659 ريال سعودي.

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 4.3433 ريال سعودي

سعر الدولار الكندي والاسترالي .

وسجل الدولار الكندي نحو 2.88 ريال سعودي.

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2:57 ريال سعودي

سعر الين الياباني .

وسجل الين الياباني نحو 0.026 ريال سعودي.

وسجل الفرنك السويسري حوالي 3.9000 ريال سعودي

أسعار صرف العملات العربية أمام الريال السعودي اليوم، جاءت على النحو التالي :

سجل الجنيه المصري نحو 0.20 ريال سعودي.

وسجل الدرهم الإماراتي نحو 1.0210 ريال سعودي.

وسجل الدينار البحريني نحو 9.9469 ريال سعودي.

وسجل الدينار الكويتي نحو 12.1615 ريال سعودي

وسجل الريال العماني حوالي 9.7403 ريال سعودي

وسجل الريال القطري حوالي 1.0297 ريال سعودي