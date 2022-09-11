سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي-سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم، يواصل المصريين في كل صباح عملية بحثهم عبر محرك قوقل ومحركات البحث الأخرى عن أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وكذلك باقي العملات الأجنبية الأخرى، لذلك وضعنا لكم في " وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، هذه المقالة للحديث عن سعر الدولار اليوم الإثنين 12/9/2022م، في مصر تحديث يومي، وذلك تماشياً مع عمليات البحث التي يواكبها ويرصدها فريق العمل بشكل دائم عبر محرك البحث قوقل، وضمن متابعتها اليومية لكافة أسعار العملات في كافة الدول العربية وأبرزها مصر وسوريا ولبنان والسودان والمغرب والجزائر وغيرها من الدول العربية التى تلقى بشكل هام للعملة الامريكية الدولار وغيره من العملات الاجنبية، وارتفع سعر الدولارأمس في مصر خلال تعاملات صباح الأحد 11 سبتمبر/أيلول 2022، لدى البنك المركزي والبنوك التجارية.

سعر الدولار اليوم في مصر

وزاد سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي إلى 19.25 جنيه للشراء، و19.35 جنيه للبيع، مقابل 19.26 جنيه للشراء، و19.33 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي المصري "cbe.org.eg".

وحافظ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، على مستواه عند 19.26 جنيه للشراء، و19.32 جنيه للبيع. وتكرر السعر نفسه في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

كما استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) عند مستوى 19.28 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن الأربعاء 7 سبتمبر/أيلول الجاري، أن صافي الاحتياطيات بلغ 33.142 مليار دولار في أغسطس/آب الماضي مقابل 33.143 مليار دولار في يوليو/تموز الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يونيو/حزيران 2017، وفقاً لتقديرات "بلومبرج".

وتسعى مصر جاهدة من أجل دعم اقتصادها بعد أن أدّت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع فواتير استيراد المواد الغذائية والوقود، وإلى تحفيز خروج مستثمري المحافظ الأجانب من سوق الديون المحلية.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم

ونوضح لكم في مقالنا سعر الدولار اليوم الإثنين في مصر تحديث يومي-سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم، ، قالت الحكومة إنها تحرز تقدماً مطمئناً في المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن الاتفاق الذي يسمى بـ"تسهيل الصندوق المُمدّد".

وتتم متابعة بيانات الاحتياطي الشهرية عن كثب وسط تكهنات حول سبل تعامل مصر ذات التعداد السكاني الأكبر عربياً مع فجوة التمويل الخارجي والتزامات الديون.

كما يتزايد الضغط على الجنيه المصري حتى بعد أن خفّضت الحكومة قيمته بحوالي 15% في مارس/آذار الماضي، حيث يرى اقتصاديون ومحللون أنه بحاجة إلى المزيد من التخفيض.

سعر اليورو اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم الإثنين في مصر تحديث يومي-سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم، وارتفع سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي إلى مستوى 19.28 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع، مقابل 19.27 جنيه للشراء، و19.35 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم الإثنين في مصر تحديث يومي-سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم، وحافظ سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك الأهلي على مستواه عند 19.12 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع. وتكرر السعر ذاته في بنك مصر.

واستقر سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB عند مستوى 19.14 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

وصعد سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك المركزي إلى مستوى 22.23 جنيه للشراء، و22.37 جنيه للبيع، مقابل 22.21 جنيه للشراء، و22.31 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

وحافظ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) على مستواه عند 22.07 جنيه للشراء، و22.33 جنيه للبيع. وتكرر السعر ذاته لدى بنك مصر.

ولم يتغير سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، ليبقى عند مستوى 22.09 جنيه للشراء، و22.35 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

وتباين سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي؛ حيث استقر عند 5.12 جنيه للشراء، فيما ارتفع إلى نحو 5.15 جنيه للبيع، مقابل 5.12 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

وحافظ سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي بمصر) على مستواه عند 5.11 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع. وتكرر السعر نفسه في بنك مصر، واستقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص بمصر) عند مستوى 5.11 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم الإثنين في مصر تحديث يومي-سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم، وتباين سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، ليتداول عند مستوى 5.24 جنيه للشراء، و5.27 جنيه للبيع، مقابل 5.24 جنيه للشراء، و5.26 جنيه للبيع أمس.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم 365

كما تباين سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، متراجعًا عند مستوى 62.34 جنيه للشراء، ومرتفعًا عند مستوى 62.77 جنيه للبيع، مقابل 62.39 جنيه للشراء، و62.65 جنيه للبيع أمس.