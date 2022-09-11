اسعار العملات في السودان اليوم الإثنين 12/9/2022- سعر الدولار اليوم في السودان النيلين، تراجع سعر الدولار اليوم في السودان خلال تعاملات الأحد 11 سبتمبر/أيلول 2022 لدى البنك المركزي، فيما استقر بالسوق الموازية (السوداء).، وتراجع سعر الدولار اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 570.57 جنيهاً مقابل 575.26جنيهاً، خلال تعاملات أمس، وفي الساعات الماضية، رصد فريق موقع "فلسطين اليوم" عمليات بحث كثيرة على أسعار العملات في السودان اليوم الإثنين من قبل الجهمور العربي وخاصة السوداني لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الإثنين، خاصة وأن أسعار العملات في السودان تلقى اهتماماً كبيرة من قبل الجمهور السوداني والعربي، وأسعار صرفه مقابل العملات العربية والاوروبية.سعر الدولار اليوم في السودان

سعر الدولار اليوم في السودان

بلغ سعر الدولار اليوم في السودان لدى البنك المركزي 570.57 جنيها بمتوسط ترجيحي لدى الصرافات، و575.26 بمتوسط ترجيحي لدى المصارف التجارية، بحسب نشرة بنك السودان المركزي "cbos.gov.sd".

وظل سعر الدولار اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 578 جنيهاً، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، إن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 125.41% في يوليو/ تموز من 148.88% في‭‭ ‬‬يونيو/ حزيران، وفق رويترز.

سعر الدولار التأشيري اليوم في السودان

وبلغ عجز الميزان التجاري في السودان خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران) الماضيين، أكثر من 1.4 مليار دولار.

وتدهور اقتصاد السودان في أعقاب أحداث أكتوبر/تشرين الأول الماضي والتي تسببت في تعليق التمويل الدولي، كما انخفضت قيمة عملته إلى أكثر من الربع.

ويعاني السودان أيضا من شح حاد في العملة الصعبة.

نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية من بنك أمدرمان الوطني ليوم الأحد 11 سبتمبر 2022م.

سعر الدولار اليوم في السودان، الخرطوم

بنك أمدرمان الوطني، ملتزمون باستدامة التفوق#بنك_أمدرمان_الوطني pic.twitter.com/2NzHtUMGcZ — Omdurman National Bank - بنك أمدرمان الوطني (@ONBsudan) September 11, 2022

سعر اليورو والاسترليني اليوم في السودان

سجل سعر اليورو اليوم في السودان لدى البنك المركزي نحو 573.02 جنيه لدى الصرافات، و 577.74 جنيه لدى المصارف التجارية، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 578 جنيهاً.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى البنك المركزي، نحو 660.92 جنيه لدى الصرافات، و666.35 جنيه لدى المصارف التجارية، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 710 جنيهات.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى البنك المركزي نحو 151.69 جنيه لدى الصرافات، و152.93 جنيه لدى المصارف التجارية، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 153 جنيهاً.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنك المركزي نحو 155.31 جنيه لدى الصرافات، و156.59 جنيه لدى المصارف التجارية، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 157 جنيهاً.

سعر الدولار اليوم في السودان النيلين

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان لدى البنك المركزي نحو 1847.54 جنيه لدى الصرافات، و1862.73 جنيه لدى المصارف التجارية.

اسعار العملات في السودان اليوم الإثنين

وفي مقالنا الذى حمل عنوان اسعار العملات في السودان اليوم الإثنين 12/9/2022- سعر الدولار اليوم في السودان النيلين، سنرفق لكم مقطع فيديو يوضح لكم قيمة العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني وابرزها الدولار الامريكي الذي تراجعت قيمته مقابل الجنيه السوداني ليوم أمس الأحد.