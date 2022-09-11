ما حقيقة الحجز على أرصدة الزمالك؟

كشف المستشار القانوني لممدوح عباس، مساء اليوم الأحد، رئيس نادي الزمالك الأسبق، عن حقيقة الأنباء المتداولة بخصوص الحجز على أرصدة النادي الأبيض.

وكانت تقارير إعلامية مصرية، أشارت في الساعات القليلة الماضية أنباء بخصوص الحجز على أرصدة نادي الزمالك، بعد فوز ممدوح عباس بأحكام قضائية ضد القلعة البيضاء.

وأصدر كمال شعيب، المستشار القانوني لممدوح عباس، بيانا صحفيا نفى فيه قيام الرئيس الأسبق للنادي بالحجز على كافة حسابات القلعة البيضاء لدى البنوك المصرية.

وقال محامي ممدوح عباس في بيان رسمي: "ممدوح عباس حصل على 100 حكم قضائي ابتدائي واستئنافي بخصوص مستحقاته المالية لدى نادي الزمالك، وذلك منذ موسم 2015-2016".

وأضاف المحامي: "ممدوح عباس رفض الشروع في اتخاذ أي إجراء تنفيذي بخصوص الأحكام النهائية واجبة النفاذ إلا بعد انتهاء كافة البطولات الرياضية التي يخوضها النادي وانتهاء الموسم الرياضي، حتى لا يؤثر ذلك على أي من الفرق الرياضية، وذلك على الرغم من استمرار الإهانات اليومية التي يتعرض لها من قبل إدارة النادي الحالية".‏

وتابع قائلاً: "كما أنه ليس صحيحا قيام ممدوح عباس بالحجز على حسابات النادي بكافة البنوك المصرية، إذ أن ما تم من إجراءات هو الحجز على حساب النادي بأحد البنوك فقط، وبعد أن صرح مسؤول الزمالك مرارا وتكرارا بتوافر سيولة لدى النادي، تقترب من نصف مليار جنيه".

وأردف المحامي قائلا: "هذا ‏علما بأن أصل قيمة الأحكام التي تم الحجز بها حوالي 50 مليون جنيه، وهو ما لا يمكن التذرع معه بتعطيل مسيرة النادي، خاصة في ظل تصريحات الإدارة الحالية -سالفة الذكر- عن توافر السيولة المالية