خسائر أمريكا الاقتصادية جراء هجمات 11 سبتمبر، يبحث الكثير من المتابعين عن الخسائر التي تلقتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال هجمات 11 سبتمبر، ونقدم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية قيمة الخسائر التي منيت بها الولايات المتحدة خلال هجمات سبتمبر، ويبحث الكثير من التجار والمستثمرين وخاصة في ذكرى الهجمات التي تصادف اليوم، حيث قدرت الخسائر بالمليارات، وهو بالتأكيد أثر على الولايات المتحدة، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان خسائر أمريكا الاقتصادية جراء هجمات 11 سبتمبر، ولمعرفة الخسائر نرجو منكم متابعة المقال حتى النهاية

خسائر أمريكا الاقتصادية جراء هجمات 11 سبتمبر

في الذكري الـ 21 على هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، قدرت تقارير دولية الخسائر الاقتصادية للولايات المتحدة بالمليارات.

وقد بلغت تكلفة الهجمات 500 ألف دولار لتخطيط وتنفيذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.





الخسائر الاقتصادية للهجمات

بينما بلغت الخسائر الاقتصادية إلى 123 مليار دولار تقريبا بعد انهيار برجي مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك.

وكذلك انخفاض في رحلات شركات الطيران على مدى السنوات القليلة التالية.

عدد ضحايا هجمات 11 سبتمبر

وتراوحت أعمار الضحايا بين سنتين و85 عامًا. ما يقرب من 75-80٪ من الضحايا كانوا من الرجال.

وفي البنتاجون في واشنطن، لقي 184 شخصا مصرعهم عندما تحطمت طائرة الرحلة 77 للخطوط الجوية الأمريكية المخطوفة في المبنى.

وبالقرب من شانكسفيل بولاية بنسلفانيا، لقي 40 راكبا وأفراد طاقم الرحلة رقم 93 لشركة يونايتد إيرلاينز مصرعهم عندما تحطمت الطائرة في أحد الحقول.

تكلفة أضرار مركز التجارة العالمي

إلى جانب 60 مليار دولار التكلفة التقديرية لأضرار موقع مركز التجارة العالمي، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالمباني المحيطة والبنية التحتية ومرافق مترو الأنفاق. و40 مليار دولار قيمة حزمة الطوارئ لمكافحة الإرهاب التي وافق عليها الكونجرس الأمريكي في يوم 14 من نفس الشهر.

أيضا أقر الكونجرس 15 مليار دولار كحزمة مساعدات لإنقاذ شركات الطيران.





تكلفة تنظيف حطام هجمات 11 سبتمبر

وبلغت تكلفة تنظيف الحطام الذي استغرق 3.1 مليون ساعة من العمل لتنظيف 1.8 مليون طن من الحطام، حوالي 750 مليون دولار.

ووقعت الهجمات بعد اختطاف 19 رجلا أربع طائرات تجارية أمريكية محملة بالوقود متجهة إلى وجهات في الساحل الغربي، ودبر الهجمات أسامة بن لادن زعيم القاعدة.

في موقع مركز التجارة العالمي في مانهاتن نيويورك، قتل 2753 شخصًا نتيجة تحطم رحلة الخطوط الجوية الأمريكية المختطفة 11 وطائرة يونايتد إيرلاينز 175 عن عمد في البرجين الشمالي والجنوبي.

من بين أولئك الذين لقوا حتفهم خلال الهجمات الأولية والانهيارات اللاحقة للأبراج، كان 343 من رجال الإطفاء، و23 من ضباط الشرطة و37 من ضباط هيئة الميناء.