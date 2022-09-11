مصر قلقة من الوضع في الضفة واحتمالية خروجه عن السيطرة

أعرب مسؤولون مصريون، اليوم الأحد، عن قلقهم من الوضع القائم في الضفة الغربية في ظل زيادة عمليات جيش الاحتلال.

ونقلت قناة ريشت كان العربية، عن مسؤولين مصريين قولهم :"أن الوضع قد يخرج عن السيطرة، موجهين انتقادات لسلوك "اسرائيل" وزيادة نشاطها في الضفة، ما يضعف موقف السلطة".

وحذر المسؤولون، أنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، فإن "إسرائيل" ستواجه انفجاراً وفوضى في الضفة خاصة في في ظل إمكانيه انتهاء حقبة الرئيس عباس.

جدير ذكره أنه التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة الأسبوع الماضي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ لبحث الأوضاع المتوترة في الضفة.