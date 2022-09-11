خدمات رفح يهزم الهلال في بداية مشوار الدوري الفلسطيني الممتاز

تغلب خدمات رفح على مضيفه الهلال (2/0)، في اللقاء الذي أقيم على استاد فلسطين الرياضي، لحساب الأسبوع الأول من الدوري الفلسطيني الممتاز لأندية قطاع غزة.



وحصد خدمات رفح أول 3 نقاط، اعتلى بها الصدارة بفارق الأهداف، بينما سجل الهلال بداية مشابهة للأعوام السابقة.



ضغط خدمات رفح بشكل مبكر للغاية من خلال أصحاب الخبرات "معتز النحال وأحمد اللولحي وأنس الشخريت، والوافد الجديد أحمد العمواسي".



وحاول الخدمات الاقتراب من مرمى الهلال عبر محمد الجرمي، ورد الهلال عبر محمد أبو عمران، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.



في الشوط الثاني، ظهرت رغبة الخدمات في التسجيل، ونجح بعد عدد من المحاولات في التقدم عن طريق إبراهيم أبو عمير.



حاول الهلال عبر محمد عبيد، لكن الرد كان قاسيا من الخدمات بإضافة الهدف الثاني، عبر الشاب جميل صقر، لينتهي اللقاء (2/0).