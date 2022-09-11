الجهاد يعزى بالشهيد مبارك في رام الله

قدمت حركة الجهاد الإسلامي التعازي والمباركة لعائلة مبارك الكريمة باستشهاد نجلهم البطل هيثم اليوم الأحد في رام الله.

وقال القيادي المحرر خضر عدنان، خلال كلمة له، إن هؤلاء الشهداء هم منارات على الطريق، طريق الحرية والعزة والكرامة لشعبنا.

وأضاف القيادي عدنان، بأن قتل الإحتلال لنا وسقوط الشهداء والاعتقالات بحق أبنائنا وتدنيس مقدساتنا، هو تنظيم لنا ورص لصفوفنا في مقاومة المحتل لأرضنا دفاعا عن حريتنا وكرامتنا.

وأكد عدنان أن شبابنا مستمر في مقاومته ونضاله حتى التحرير، وباعثآ برسالة للاحتلال أن الأرض أرضنا والقدس لنا وسترحلون قريباً باذن الله.

وختم عدنان حديثه بتقديم تعازي ومواساة حركة الجهاد الإسلامي لعائلة الشهيد هيثم مبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يكون دمه ذخرآ على طريق فلسطين.

يشار إلى أن الشهيد هيثم هاني مبارك (17 عامآ)، ارتقى شهيداً ليلة الخميس 8 سبتمبر 2022م برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات عند حاجز بيت إيل العسكري شرق رام الله.