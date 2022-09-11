كوخافي يهدد بـضربة استباقية في لبنان أو أي "ساحة" بالمنطقة

هدد رئيس أركان جيش الاحتلال الجنرال أفيف كوخافي، مساء اليوم الأحد، بـ "مبادرة استباقية" أو (عملية اغتيال) في لبنان أو أي ساحة لمنع أي هجمات.

وقال كوخافي في مراسيم تغيير قائد "القيادة الشمالية" زاعماً: "قيام "حزب الله" بالتحكم في لبنان ومصيره سيجعله يدفع ثمنا مضاعفا، أمنياً واقتصادياً".

وأضاف كوخافي:" سيتحمل كل من لبنان و"حزب الله" العواقب في حالة المساس بسيادة "إسرائيل"، وفي حال تضرر مواطنيها".

وتابع قائلاً: "لم ولن يقف الجيش مكتوف الأيدي، وهو يبادر في جميع الساحات، زاعماً أن جيشه يبادر ويهاجم الأسلحة التي تهدد " إسرائيل" في كل منطقة من مناطق الشرق الأوسط، والجيش "الإسرائيلي" بادر بإسقاط الطائرات بدون طيار التي حاول "حزب الله" استخدامها مؤخرًا".

ويُشار إلى أن جيش الاحتلال بادر مؤخراً بضربة استباقية ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة من خلال اغتيال القيادي في سرايا القدس تيسير الجعبري في الـ5 من اغسطس الماضي.

جدير ذكره أنه زعم رئيس اركان جيش الاحتلال كوخافي، مؤخراً، أن جيشه يعمل في خمس ساحات في المنطقة بشكل متزامن، مدعياً قدرة جيشه على العمل في كل هذه الساحات في آن واحد.