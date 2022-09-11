بالصور المئات يشيّعون جثمان الشهيد أبو جلدة في جنين

شيّع مئات الفلسطينيين، اليوم الأحد، جثمان الشهيد الشاب حمَد أبو جلدة (24 عاما)، الذي استشهد فجر اليوم، متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وانطلق المشيعون بجثمان الشاب أبو جلدة في مسيرة جماهيرية من مستشفى جنين الحكومي، إلى منزل ذويه في مخيم جنين، من ثم دفنه في مقبرة المخيم.

وكانت في وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أبو جلدة، متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم جنين الثلاثاء الماضي.

وبحسب الوزارة يرتفع عدد الفلسطينيين الذين أعدمهم جيش الاحتلال منذ بداية العام إلى 94 فلسطينياً.



